El missatge bonic de Beth Rodergas a Elena Gadel pel dia d'aniversari

per Sergi Guillén

La cantant catalana Beth Rodergas és més que coneguda per ser una persona molt activa a les xarxes socials. A través d'elles no només comparteix els projectes professionals, sinó que també ens mostra la seva faceta més personal i privada. Al mateix temps que la veiem gaudint de la seva família també la podem observar juntament amb algunes de les seves millors amigues i amics.

Un d'aquests casos és Elena Gadel, que l'altre dia va fer 42 anys, i Beth no va voler desaprofitar l'ocasió per dedicar-li unes paraules. Des del seu compte personal a Instagram, la cantant va pujar una fotografia de totes dues acompanyada d'aquest text emotiu.

Unes boniques paraules per al seu aniversari

El 29 d'octubre passat, la cantant i actriu Elena Gadel va celebrar els seus 42 anys envoltada de l'afecte dels seus amics i éssers estimats. Una de les felicitacions més destacades va venir de la mà de Beth Rodergas, una altra reconeguda artista catalana i gran amiga de Gadel, que li va dedicar un missatge especial a les xarxes socials.

En una imatge que Beth va compartir en les seves històries d'Instagram, es pot veure totes dues posant amb complicitat i alegria. Mentre el text "felicitats preciosa" acompanya la foto, demostrant l'afecte sincer entre totes dues.

| @bethrodergas

La relació entre Beth Rodergas i Elena Gadel és una de les amistats que han crescut i evolucionat amb el temps. Les dues figures són molt estimades a Catalunya i al món de l'espectacle. La seva connexió es remunta als inicis de les seves carreres musicals, especialment al seu pas pel programa 'Operación Triunfo'.

On es van donar a conèixer i van començar a forjar llaços que perduren fins avui. Des d'aleshores, Beth i Elena han compartit múltiples moments juntes, tant en l'àmbit professional com també personal, recolzant-se mútuament en cada etapa de les seves vides privades.

Elena Gadel, coneguda per la seva versatilitat en la música i l'actuació, ha conquerit el cor dels seus seguidors no només amb la veu. Sinó també amb el seu talent per interpretar en obres de teatre musical i sèries de televisió.

Beth Rodergas, per part seva, ha desenvolupat una carrera que també ha brillat en diferents facetes artístiques. Des de la música fins a la televisió, i la seva evolució ha estat constant, explorant noves maneres d'expressió i estils.

La gran relació entre ambdues

Ambdues artistes han demostrat diverses vegades l'afecte i l'admiració que es tenen mútuament. En esdeveniments públics o a les seves xarxes socials, és habitual veure-les compartint moments i paraules de suport. Això ha consolidat la seva amistat com una de les més entranyables del panorama artístic català.

La imatge que Beth va compartir en honor a l'aniversari d'Elena només és un reflex més d'aquesta complicitat i afecte que caracteritza la seva relació. Una amistat que inspira els seus seguidors i que demostra que, al món de l'espectacle, també hi ha lloc per a connexions sinceres i duradores.

Amb aquest gest, Beth Rodergas no només va celebrar un any més de vida de la seva amiga, sinó que també va mostrar com és d'important Elena a la seva vida.