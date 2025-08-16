La foto que confirma les sospites sobre la relació de Lourdes Montes i Tana Rivera

La darrera imatge publicada per Lourdes Montes ha sorprès molts en mostrar Tana Rivera en una escena molt significativa al costat de la dissenyadora. Durant anys, s'ha especulat sobre com era realment el vincle entre ambdues, un tema que ha despertat interès constant a la crònica social. Ara, aquesta curiositat sembla haver trobat una resposta inesperada.
L'estiu de la família Rivera Montes ha estat marcat per moments especials i plans que reforcen la unió entre ells. Entre tots els protagonistes, la presència de Tana no ha passat desapercebuda. Què ha passat perquè aquesta imatge generi tantes interpretacions?
La fotografia que confirma la complicitat de Lourdes Montes i Tana Rivera
Des que Fran Rivera va iniciar la seva relació amb Lourdes Montes, l'atenció mediàtica també es va centrar en la manera com Tana encaixava en aquesta nova etapa. La filla d'Eugenia Martínez de Irujo sempre ha mantingut un perfil públic discret, tot i que inevitablement lligada a l'interès que desperta el seu cognom.
Amb el pas del temps, s'ha insistit que la relació entre Lourdes i Tana era cordial, però sense gaires detalls que confirmessin fins a quin punt existia aquesta complicitat. Avui, amb la nova fotografia, tot apunta que la situació és més propera del que alguns pensaven.
La imatge esperada va arribar a través d'Instagram, on Lourdes Montes va ser la primera a compartir una instantània familiar amb Tana Rivera. Ambdues, juntament amb Fran Rivera, són de vacances al SAAM Club de Mar de Chipiona, Cadis. A la foto se les veu somrients, relaxats i mostrant una proximitat que, d'alguna manera, confirma el que fins ara només eren sospites.
L'indret escollit va ser un entorn d'estiu, un espai pensat per al descans i la intimitat. Allà, sense la presència dels tres petits de la parella, la protagonista va ser Tana. Lluny de ser un detall menor, reflecteix que la jove és capaç de gaudir tant de plans amb els seus germans petits com de moments exclusius amb el seu pare i Lourdes.
El paper de Tana com a germana gran a la família Rivera Montes
L'entrada de Tana a la vida familiar no es limita a somriures en una fotografia. Tant Fran Rivera com Lourdes Montes han reconegut en diverses ocasions el paper essencial que exerceix com a germana gran.
'Jo em moro, m'encanten els nens petits i estic feliç amb el meu germà. A casa meva és una baralla. Cada vegada que arribo, l'agafo i tots em diuen: me'l deixes, me'l deixes? I jo, no, que acabo d'arribar, el vull jo', confessava la jove amb emoció.
Les seves paraules deixen clara la dedicació amb què afronta aquesta nova etapa. A més, no dubta a destacar la dedicació dels seus germans grans: 'La Carmen ja és gran i li dona el biberó, és com la seva segona mare. I en Currete igual'
D'aquesta manera, es percep una complicitat entre els quatre germans que reforça encara més la idea d'una família unida. Lourdes també ha posat en valor aquesta faceta: 'És un deu amb els grans i amb el nadó. Té molta paciència, és molt tranquil·la, així que això per a un nadó és fantàstic'
Fran Rivera gaudeix de la unió de Tana Rivera i Lourdes Montes
En aquest moment tan especial, Fran Rivera sembla trobar en la seva família el motiu més gran d'orgull. Després del naixement del seu tercer fill amb Lourdes, el torero viu un estiu de plenitud. La presència de Tana als plans familiars no fa més que reforçar aquesta sensació de sort i estabilitat.
De fet, Fran Rivera ha decidit compartir la publicació de la seva dona al seu propi perfil d'Instagram. Un gest que mostra l'orgull que sent de passar temps amb la seva filla i Lourdes Montes.
Aquesta foto ha servit per mostrar al públic la veritable relació entre Lourdes Montes i Tana Rivera. La proximitat, la complicitat i el suport mutu queden reflectits en cada gest compartit. Així, la imatge es converteix en un símbol d'unió que confirma que Tana és una més a la família.