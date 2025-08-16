La buena noticia de Judit Mascó a sus seguidores

Judit Mascó, uno de los rostros más icónicos y queridos de Catalunya, ha mantenido en vilo a sus seguidores durante las últimas semanas. La serenidad que habitualmente transmite su sonrisa se vio empañada por un inesperado contratiempo de salud.

Un percance que la obligó a pulsar el botón de pausa en su ajetreada agenda profesional. Sin embargo, fiel a su espíritu optimista, la modelo ha sido la encargada de traer la calma y compartir una actualización sobre su estado. La noticia ha supuesto un alivio para todos los que admiran su trayectoria y su calidad humana.

Un inesperado revés en la pista de tenis

Todo sucedió hace aproximadamente un mes, en un escenario tan cotidiano como una pista de tenis. Lo que prometía ser una jornada deportiva y de ocio terminó de la forma más abrupta para la modelo. En un mal gesto, sufrió una grave lesión que requirió atención médica inmediata.

| Instagram Judit Mascó

Ella misma comunicó lo ocurrido a través de sus redes sociales, compartiendo una imagen desde el hospital que generó una lógica preocupación. "Jugando a tenis, rotura del tendón de Aquiles", escribió para contextualizar. En la misma publicación, Mascó confirmaba que ya había sido intervenida quirúrgicamente. Todo había salido bien, anticipando un proceso de recuperación que exigiría paciencia.

La "bota motomami" como símbolo de una lenta pero segura recuperación

Tras varias semanas de un silencio dedicado a su convalecencia, Judit Mascó ha reaparecido en su perfil de Instagram con el mensaje que todos esperaban. La modelo ha compartido una imagen en la que se la ve serena, sentada en una terraza y con la pierna inmovilizada por una bota ortopédica que ella misma ha bautizado con humor como su "bota motomami".

Con este gesto, demuestra que no ha perdido ni un ápice de su característico buen humor. "Casi un mes de la operación y animada con mi bota y la rehabilitación", explicaba a sus seguidores. Además, detalló que se somete a terapia tres veces al día, una disciplina que evidencia su compromiso total con su mejoría.

Una oleada de cariño del mundo de la moda y el deporte

Las reacciones a su percance no se hicieron esperar, demostrando el enorme cariño que suscita entre sus compañeros de profesión y amigos. Desde el primer momento, su publicación se llenó de mensajes de apoyo. Figuras del mundo de la moda como Nieves Álvarez o Laura Sánchez le enviaron ánimos y paciencia.

También rostros conocidos de la televisión como Jesús Vázquez quisieron desearle una pronta recuperación. Incluso el extenista Álex Corretja, gran conocedor de este tipo de lesiones deportivas, le mandó un mensaje de aliento.

| Instagram

La modelo se ha mostrado profundamente agradecida por esta oleada de afecto, agradeciendo de corazón todos los buenos deseos recibidos.

En definitiva, esta actualización es un claro reflejo de la fortaleza y la actitud positiva de Judit Mascó ante la adversidad. Aunque el camino es lento, como ella misma admite, cada paso en su rehabilitación es una victoria. El mundo de la moda espera con paciencia el regreso de una de sus figuras más emblemáticas, cuya sonrisa ya se prepara para volver a brillar con más fuerza que nunca en las pasarelas.