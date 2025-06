Blanca Cusiné, ex de Bojan Krkic: La confesión que hunde al coordinador del Barça

Desde aquella tierna infancia compartida en Mollerussa, donde Blanca y Bojan forjaron una amistad que luego se tornó en relación sentimental, pocos imaginarían que detrás de una historia de amor tan mediática se ocultarían episodios tan duros. Ahora, Blanca Cusiné ha roto su silencio y ha contado, por primera vez, la presión, los mensajes ofensivos y las exigencias de un entorno que terminó por minar su autoestima elnacional.cat.

De amigos de infancia a pareja

Blanca relata cómo su vínculo con Bojan creció desde la escuela hasta convertirse en una pareja emblemática. Todo parecía un cuento hasta el día en que una exclusiva en Lecturas durante sus vacaciones en Formentera la devolvió a la realidad.

“Recibí un mensaje de mi madre: ‘sales en el revista y no muy bien’”, recuerda. A partir de ahí llegaron cientos de mensajes insultándola por su físico y apariencia. No salía a la calle por miedo al juicio exterior.

| Instagram

“Tu trabajo no importa, tienes que ser madre”

Meses después, la presión se intensificó. Consejeros cercanos a Bojan –a quienes Blanca define como “coaches– le dijeron que si Bojan firmaba en la MLS, ella debía dejar su carrera. En sus propias palabras: “Tienes que dejar tu trabajo porque no te estás centrando, estás trabajando demasiado”. Aquello fue el inicio de un periodo emocionalmente insostenible.

La herida oculta: la endometriosis y la acusación cruel

La historia dio un giro aún más cruel con el diagnóstico de endometriosis, una enfermedad vinculada con la fertilidad. En lugar de apoyo, recibió una acusación devastadora: que podía haberse provocado la enfermedad “porque quería ser madre”. Blanca admite haberse sentido “destrozada interiormente” tras escuchar semejante barbaridad.

Silencio de Bojan ante las palabras de su ex

Hasta ahora, ni Bojan ni el Barça han emitido ningún comunicado. No sabemos la opinión del club y del ex jugador (ahora coordinador) sobre las palabras emitidas por su ex en las que reconoce que Bojan tenía un carácter muy diferente al que estamos acostumbrados en otros futbolistas del FC Barcelona y de otros equipos de primer nivel.

| RTVE, Sport

Búscate la vida de José Elías

La entrevista de Blanca en el podcast Búscate la vida de José Elías, refrendada por un vídeo con miles de reproducciones en TikTok, ha generado un debate de interés periodístico. Los usuarios de redes sociales han debatido sobre el papel que tienen las parejas de los deportistas de primer nivel y se han planteado diferentes cuestiones.

¿Por qué en entornos de alto rendimiento deportivo se minimiza la carrera profesional de las parejas y se presiona hacia roles tradicionales? El testimonio de Blanca rompe con el guion idealizado de la ‘mujer de futbolista’ para mostrar la realidad de muchas.