Meghan Markle trenca el seu silenci després de l'entrevista del príncep Harry a la BBC

Enmig de la creixent tensió entre el príncep Harry i la Família Reial Britànica, Meghan Markle ha decidit trencar el seu silenci d'una manera molt subtil però contundent. Després de la recent entrevista de Harry a la BBC, on va expressar la seva frustració per la manca de suport del seu pare, el Rei Carles III. I el seu desig de reconciliació familiar, Meghan ha optat per una resposta visual que ha captat l'atenció de molts.

El que va passar

El 2 de maig, el príncep Harry va concedir una entrevista a la BBC. En la qual va abordar la seva derrota legal contra el Govern britànic per la retirada de la seva seguretat personal al Regne Unit.

En les seves declaracions, Harry va expressar sentir-se "devastat" i va culpar la Casa Reial per influir en la decisió judicial. A més, va revelar que el seu pare no li parla des de fa temps i va manifestar el seu gran desig de reconciliació amb la seva família. Encara que va reconèixer que alguns membres "mai li perdonaran" pel seu llibre autobiogràfic.

| US Weekly, XCatalunya

Poc després de l'emissió de l'entrevista, Meghan va compartir al seu compte d'Instagram una fotografia en blanc i negre que mostra el príncep Harry caminant amb els seus dos fills. A la imatge, Harry porta la Lilibet sobre les espatlles mentre sosté la mà de l'Archie. La fotografia, presa en un entorn natural que podria ser la seva residència a Califòrnia, no inclou la Meghan ni permet comentaris, seguint la seva estratègia de mantenir la privacitat.

Una resposta a Harry?

La publicació de Meghan ha estat interpretada per molts com una resposta a l'entrevista de Harry i a la situació amb la Família Reial. En mostrar a Harry en el seu rol de pare, Meghan sembla emfatitzar la importància del seu nucli familiar i la seva vida als Estats Units, lluny de les controvèrsies. Aquesta imatge també podria ser vista com una indirecta al Rei Carles III, qui, segons informes, lamenta no haver conegut personalment els seus néts.

D'altra banda, les reaccions dins de la Família Reial no s'han fet esperar. Fonts properes al príncep Guillem han expressat que l'entrevista de Harry ha agreujat encara més les tensions existents i que la confiança entre els germans està en el seu punt baix.

| YouTube

El Palau de Buckingham, per la seva banda, ha emès un comunicat refutant les afirmacions de Harry sobre la influència de la Casa Reial en la decisió judicial. Destacant que l'assumpte va ser revisat exhaustivament pels tribunals.

La situació actual reflecteix una profunda divisió dins de la Família Reial Britànica, amb Harry i Meghan establint la seva vida als Estats Units. I comunicant-se principalment a través de mitjans i xarxes socials. Mentrestant, la Família Reial manté una postura reservada, tractant de gestionar totes les controvèrsies sense alimentar més el conflicte.