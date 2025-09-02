Beth Rodergas (43 anys): El seu negoci que no coneixies

Qui encara associa Beth Rodergas amb el “Dime” eurovisiu potser desconeix la seva altra melodia, teixida amb fil, calma i agulla. En paral·lel als escenaris, l'artista ha anat aixecant un projecte que batega a ritme domèstic i amb ambició serena. En els darrers mesos, el seu nom ha sonat per una feina aliena al focus musical, amb arrels familiars i vocació sostenible. No és un caprici passatger, sinó una aposta que fa anys que creix i guanya identitat pròpia
D'OT2 a un taller propi amb confecció local
LittleLia va néixer després del naixement de la seva filla Lia i va créixer entre retalls vintage, cosits a quatre mans amb la seva mare, María, en un exercici d'artesania quotidiana. Aquella guspira inicial va anar madurant fins a convertir-se en una firma reconeixible dins l'univers infantil i femení. Amb el temps, la marca va passar dels complements per a nadó a col·leccions per a infants i dona, mantenint un segell romàntic i atemporal. El mateix perfil de la firma resumeix el seu ADN amb una declaració transparent: slow i small, fet a Barcelona, sense presses i amb proximitat
La projecció mediàtica es va reactivar quan diversos mitjans van posar el focus en el seu “univers de materials suaus” i en el lideratge compartit amb la seva mare. La història va tornar a circular entre la premsa generalista, subratllant un recorregut empresarial que va més enllà del record eurovisiu. El taller treballa amb proveïdors i confecció de proximitat, prioritzant teixits amables i un acabat acurat que resisteix modes efímeres. El web oficial de la marca insisteix en la producció local i en aquest desig de vestir sense estridències, amb patrons còmodes i duradors
En distribució, el projecte es recolza en la venda en línia i en cites presencials puntuals per trobar-se amb la seva comunitat. La mateixa Beth ha defensat aquest model en fires com el Rec.0 d'Igualada, on moltes firmes sense botiga física hi troben el seu aparador ideal
La veu de Beth i la resposta del seu públic
La cantant exhibeix a les xarxes la rerebotiga del procés, entre muntatges de “botigueta”, avanços de col·lecció i picades d'ullet familiars que humanitzen la marca. El seu Instagram personal i el perfil de LittleLia funcionen com a altaveu directe, reforçant un relat càlid que fidelitza clientes exigents
Els seguidors valoren aquest equilibri entre artesania i estètica neta, a més del joc “mini i adult” que permet vestir sense caure en l'uniforme. Blogs de maternitat i estil han donat suport a la proposta, destacant-ne el creixement i la coherència del projecte des dels primers passos. La fotografia final és la d'una artista que ha diversificat sense impostures, amb els peus a terra i el cap als patrons