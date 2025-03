Uma, la filla de 16 mesos de Beth Rodergas i que triomfa més que la seva mare

per Pol Nadal

Beth Rodergas, la talentosa cantant catalana que va conquerir el públic en la segona edició d''Operación Triunfo' i va representar Espanya a Eurovisió 2003 amb 'Dime', ha tornat a ser notícia, però aquesta vegada per motius familiars. Als seus 43 anys, Beth és mare de tres fills: Lia, de 15 anys; Kai, d'11; i la petita Uma, que acaba de complir 16 mesos. Recentment, l'artista va compartir a les seves xarxes socials una tendra publicació celebrant els 16 mesos d'Uma, destacant la seva personalitat vivaç i l'amor desbordant que ha portat a la família.​

Una filla preciosa

L'arribada d'Uma va ser una sorpresa per a molts, ja que Beth i la seva parella des de fa 15 anys, Joan Boix, van decidir ampliar la seva família nombrosa en un moment en què els seus fills grans ja estaven creixent. L'elecció del nom 'Uma' segueix la tradició familiar de noms curts i originals, igual que els seus germans Lia i Kai. Des del seu naixement, Uma ha estat protagonista a les xarxes socials de la seva mare, qui comparteix moments especials i reflexions sobre la maternitat.​

Els seus seguidors estan encantats

Beth ha estat oberta sobre els desafiaments que ha afrontat en el seu camí cap a la maternitat, especialment a causa de l'endometriosi, una malaltia que li va ser diagnosticada als 16 anys i que pot afectar la fertilitat.

En entrevistes i participacions en programes com 'La Marató' de TV3, la cantant ha compartit la seva experiència amb aquesta condició, destacant la importància de visibilitzar-la i donar suport a altres dones que la pateixen. L'arribada d'Uma ha estat vista com un miracle i una benedicció, considerant les dificultats que Beth ha superat per formar la seva família.​

En les seves publicacions a Instagram, Beth ha expressat la seva gratitud per l'arribada d'Uma i la felicitat que ha portat a la seva llar. Els seus seguidors han respost amb missatges d'afecte i admiració, elogiant tant la bellesa de la petita com la fortalesa i determinació de la seva mare. La cantant continua compartint moments de la seva vida familiar, mostrant una faceta més íntima i personal que complementa la seva exitosa carrera artística.​