Beth (Operación Triunfo) i les seves espectaculars vacances en família a Costa Rica

La protagonista d'una de les etapes més recordades d'Operació Triomf torna a colar-se a la conversa pop amb un viatge molt ben explicat. No hi ha gira a la vista, però sí una narrativa familiar que recorda per què continua generant interès dues dècades després d'aquell “Dime”.
En els últims dies, l'artista ha compartit a Instagram imatges d'una escapada centreamericana que ha despertat la curiositat dels seus seguidors. Les fotos no revelen un itinerari complet, però sí una destinació amb bosc ennuvolat, aventura i temps de qualitat en família.
Monteverde, adrenalina i bosc ennuvolat
Beth va publicar una imatge ascendent i lluminosa en què se la veu amb casc i arnès. En ella estava acompanyada per dos dels seus fills en una estructura metàl·lica. La cantant va titular el post amb un eloqüent “adrenalina pura a Monteverde”. D'aquesta manera, deixava clar que la parada era un dels plats forts de les vacances.
Monteverde és una de les joies naturals de Costa Rica, famosa per la seva Reserva Biològica del Bosc Ennuvolat. Aquesta xarxa de senders humits, biodiversitat desbordant i passarel·les sobre la capçada dels arbres rep milers de visitants cada any. Els atrauen les seves orquídies, aus emblemàtiques i una experiència immersiva de selva d'alçada.
La publicació encaixa amb el que ofereixen els parcs d'aventura de la zona: tirolines, ponts penjants i miradors que travessen el dosser arbori. A Monteverde i Arenal, propostes com les passarel·les combinen vistes espectaculars amb recorreguts segurs pensats per a tots els nivells.
La “família Boix-Rodergas”, protagonista de les postals
L'escapada arriba en un moment de plenitud personal per a l'artista, que comparteix vida amb Joan Boix March i és mare de tres nens. Els seus noms són breus i reconeixibles: Lia, Kai i la petita Uma. Les publicacions recents de la premsa confirmen l'arribada de la benjamina a finals de 2023, completant una família que sol aparèixer en els seus continguts.
En les seves xarxes, Beth acostuma a etiquetar escenes familiars amb el hashtag #familiaboixrodergas, una pista que contextualitza qui l'acompanya sense convertir els menors en protagonistes innecessaris. Aquesta etiqueta ha aparegut en altres posts, consolidant un relat domèstic que evita l'exposició excessiva i privilegia la naturalitat.
El post de Monteverde va reunir una cascada de cors i missatges celebrant el valor del pla i l'estampa lluminosa de la selva. No hi va haver grans textos ni vídeos explicatius. Tan sols hi va haver un gest a l'esperit aventurer de la família i a la connexió de la cantant amb la natura, un tema recurrent en la seva biografia digital.
Mentrestant, la seva trajectòria continua ancorada a l'imaginari pop nacional. Sobretot, des del seu salt a OT fins a Eurovisió 2003, amb discos que l'han mantingut activa i un públic fidel molt atent. És aquest equilibri, entre vida privada ben explicada i carrera consolidada, el que sosté la seva presència en la cultura popular.
Beth ha mostrat una etapa de les seves vacances familiars a Costa Rica amb una parada carregada d'adrenalina a Monteverde. La pregunta ara és si l'escapada inclourà més natura o un salt a les platges del Pacífic, amb noves postals per alimentar l'estiu digital. De moment, les imatges subratllen el to aventurer del viatge, mentre la destinació escollida brilla pel seu bosc ennuvolat i experiències sobre el dosser arbori.