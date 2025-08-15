Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Dona rossa amb vestit rosa somriu davant d’un fons borros amb lletres i un cercle vermell amb signe d’exclamació a l’esquerra
Beth Rodergas a la catifa vermella | Canva Pro, XCatalunya, Crónica Global
Gent

Beth (Operación Triunfo) i les seves espectaculars vacances en família a Costa Rica

La cantant comparteix a Instagram una escapada amb adrenalina, ponts penjants i fotos amb els seus tres fills

Duna Costa
per Duna Costa

La protagonista d'una de les etapes més recordades d'Operació Triomf torna a colar-se a la conversa pop amb un viatge molt ben explicat. No hi ha gira a la vista, però sí una narrativa familiar que recorda per què continua generant interès dues dècades després d'aquell “Dime”.

En els últims dies, l'artista ha compartit a Instagram imatges d'una escapada centreamericana  que ha despertat la curiositat dels seus seguidors. Les fotos no revelen un itinerari complet, però sí una destinació amb bosc ennuvolat, aventura i temps de qualitat en família.

Monteverde, adrenalina i bosc ennuvolat

Beth va publicar una imatge ascendent i lluminosa en què se la veu amb casc i arnès. En ella estava acompanyada per dos dels seus fills en una estructura metàl·lica. La cantant va titular el post amb un eloqüent “adrenalina pura a Monteverde”. D'aquesta manera, deixava clar que la parada era un dels plats forts de les vacances.

Dues dones posant juntes en blanc i negre, una amb cabell llarg i llis i l'altra amb cabell arrissat i curt, totes dues llueixen somrients i relaxades.
Beth Rodergas i Elena Gadel | @bethrodergas

Monteverde és una de les joies naturals de Costa Rica, famosa per la seva Reserva Biològica del Bosc Ennuvolat. Aquesta xarxa de senders humits, biodiversitat desbordant i passarel·les sobre la capçada dels arbres rep milers de visitants cada any. Els atrauen les seves orquídies, aus emblemàtiques i una experiència immersiva de selva d'alçada.

La publicació encaixa amb el que ofereixen els parcs d'aventura de la zona: tirolines, ponts penjants i miradors que travessen el dosser arbori. A Monteverde i Arenal, propostes com les passarel·les  combinen vistes espectaculars amb recorreguts segurs pensats per a tots els nivells.

La “família Boix-Rodergas”, protagonista de les postals

L'escapada arriba en un moment de plenitud personal per a l'artista, que comparteix vida amb Joan Boix March i és mare de tres nens. Els seus noms són breus i reconeixibles: Lia, Kai i la petita Uma. Les publicacions recents de la premsa confirmen l'arribada de la benjamina a finals de 2023, completant una família que sol aparèixer en els seus continguts.

Dona de cabell llarg i laci somrient davant un fons desenfocat.
Beth Rodergas sent entrevistada | TV3

En les seves xarxes, Beth acostuma a etiquetar escenes familiars amb el hashtag #familiaboixrodergas, una pista que contextualitza qui l'acompanya sense convertir els menors en protagonistes innecessaris. Aquesta etiqueta ha aparegut en altres posts, consolidant un relat domèstic que evita l'exposició excessiva i privilegia la naturalitat.

El post de Monteverde va reunir una cascada de cors i missatges celebrant el valor del pla  i l'estampa lluminosa de la selva. No hi va haver grans textos ni vídeos explicatius. Tan sols hi va haver un gest a l'esperit aventurer de la família i a la connexió de la cantant amb la natura, un tema recurrent en la seva biografia digital.

Mentrestant, la seva trajectòria continua ancorada a l'imaginari pop nacional. Sobretot, des del seu salt a OT fins a Eurovisió 2003, amb discos que l'han mantingut activa i un públic fidel molt atent. És aquest equilibri, entre vida privada ben explicada i carrera consolidada, el que sosté la seva presència en la cultura popular.

Beth ha mostrat una etapa de les seves vacances familiars a Costa Rica amb una parada carregada d'adrenalina a Monteverde. La pregunta ara és si l'escapada inclourà més natura o un salt a les platges del Pacífic, amb noves postals per alimentar l'estiu digital. De moment, les imatges subratllen el to aventurer del viatge, mentre la destinació escollida brilla pel seu bosc ennuvolat i experiències sobre el dosser arbori.

➡️ Gent