Ricard Ustrell revela el que tots s'imaginen però no s'atreveix a donar noms

La rivalitat entre programes és evident. Passa a tots els mitjans de comunicació. Sol passar més a la televisió que a la ràdio, però la guerra és present a tot arreu. Tothom té al cap dos programes estrella, però no són els únics. Històricament i com a excepció radiofònica, coneixem la rivalitat entre José María García i José Ramón de la Morena. La Ser contra la Cope.

Actualment hi ha la rivalitat entre David Broncano i Pablo Motos. Entre Pablo Motos i David Broncano. La temporada passada, el presentador de La Revuelta emetia el seu programa a Movistar+, de manera que no competien en igualtat de condicions. Ara un programa s'emet a una televisió privada i l'altre a una televisió pública, però tots dos en obert.

La batalla va esclatar quan el pilot de motos Jorge Martín era el convidat de La Revuelta i va ser 'obligat' a abandonar el plató. Li van prohibir l'entrevista amb David Broncano i li van exigir que s'assegués al plató d'El Hormiguero, amb les formigues i Pablo Motos.

| TV3, XCatalunya

La qüestió està en els compromisos i les clàusules que alguns convidats tenen als seus programes. Atresmedia cobria part del mundial de Moto GP i Pablo Motos i El Hormiguero són Atresmedia. Claríssim. Igual que si un actor apareix en una pel·lícula finançada amb diners públics i que s'emet a Televisió Espanyola. Ningú entendria la seva presència a la competència.

Què passa a Catalunya?

A Catalunya passa el mateix. Potser els exemples bèl·lics no són del mateix calibre, però també hi ha vetos i interessos. El presentador d'El Matí de Catalunya Ràdio i del Col·lapse de TV3, Ricard Ustrell, ha donat la seva opinió sobre aquest tema. Ho ha dit abans de la tertúlia amb els convidats Vicent Sanchis, Montserrat Nebrera, Anna Grau i Sergi Sol.

"El tema no és que tinguis un convidat tancat, sinó que molta gent comença a estar farta, de fet, estem farts", comença, "que hi hagi vetos i xantatges amb convidats". "Això que ha passat a Madrid, no només passa a Madrid. No diré a qui em refereixo, però ahir vam patir capítol nou de veto en aquest programa. És legítim lluitar pels convidats, el que em queixo és que un realitzador d'un programa truca a una productora i diu que aquest convidat està prohibit que vagi a l'altre programa, perquè si no, li farà una campanya en contra de l'altre programa. Catalunya".

Ustrell finalitza parlant d'esportivitat i de límits: "una cosa és la competitivitat... i una altra és la mala praxi. I això passa a Catalunya".