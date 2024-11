Belén Rodríguez se aparta de la TV por grave enfermedad: 'Mi familia...'

Las malas noticias rara vez llegan solas y Belén Rodríguez lo sabe bien. Tras enfrentarse hace unos años a la devastadora pérdida de su hermano Pedro, quien falleció repentinamente a los 43 años, la colaboradora de televisión vuelve a enfrentarse a una dura batalla. En esta ocasión, su lucha es contra una enfermedad que ha sacudido por completo su vida y la ha obligado a abandonar temporalmente los platós de televisión.

Recientemente, Belén Rodríguez reveló en una entrevista exclusiva con SEMANA que le han diagnosticado un tumor en la garganta. Este nuevo desafío llega en un momento inesperado, pero la periodista, conocida por su entereza y valentía, asegura que está preparada para dar la pelea. "Dejo la tele. Me esperan unos meses muy duros, pero haré lo que humanamente esté en mi mano", confesó con determinación.

El tumor en la garganta, como ha explicado la propia Belén, es una dolencia que se origina en los tejidos de esta región y puede presentar diversas causas. Entre ellas, el consumo prolongado de tabaco o alcohol, así como factores genéticos o ambientales. En el caso de Belén, el diagnóstico se produjo tras varios meses de dolores que la llevaron a buscar respuestas médicas. Este tipo de tumores pueden afectar la voz y la capacidad para tragar, lo que requiere un tratamiento cuidadoso y a menudo prolongado.

| Telecinco

Otros momentos trágicos recientes

Belén Rodríguez no es ajena a los golpes de la vida. En los últimos años, ha tenido que lidiar con la muerte de su madre, conocida como 'Doña Adelaida', una periodista muy respetada, y también de su padre. Pero la pérdida que más marcó su vida fue la de su hermano Pedro. "Mi hermano era mi gemelo, mi otra mitad, mi vida entera. Era un ángel que dejó un hueco imposible de llenar", declaró Belén, visiblemente afectada.

Además de los duros golpes familiares, Belén tuvo que sobreponerse a la reciente pérdida de María Teresa Campos, a quien consideraba como una segunda madre. Todos estos eventos han forjado el carácter de una mujer que, a pesar de las adversidades, siempre ha demostrado una actitud combativa. "Hemos sufrido mucho como familia, pero seguimos adelante", comentó con sinceridad.

En la entrevista, Belén también quiso destacar el apoyo incondicional de su círculo más cercano. Amigos, colegas y familiares ya se han volcado para acompañarla en este difícil camino. "Mi familia ha sido mi pilar siempre, y sé que estarán a mi lado en esta lucha", afirmó. Aunque admite que el miedo siempre está presente, su objetivo es mantener la serenidad y enfrentarse a esta enfermedad con valentía.

Belén Rodríguez ha dejado claro que no quiere convertir este diagnóstico en un drama. "Esto lo quiero normalizar. Es un momento complicado, pero no quiero que sea algo que me defina", aseguró. A pesar de la incertidumbre, la periodista ha decidido contar su historia para inspirar a otros que puedan estar enfrentándose a situaciones similares. Sin duda, su valentía y transparencia son un ejemplo de fortaleza en tiempos difíciles.