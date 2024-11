Pedro Sánchez segueix fugint del poble i s'escaqueja de visitar un altre poble

per Sergi Guillén

El dia d'avui ha estat sens dubte un cop d'efecte i ens ha deixat diverses imatges que seran recordades durant molt de temps. I és que en allò que havia de ser una nova jornada d'ajuda cap als afectats per la DANA, ha acabat sent un dia marcat per la tensió palpable. Fa unes poques hores, Pedro Sánchez, juntament amb els Reis i Carlos Mazón, han estat en una de les zones més afectades pel fort temporal, la localitat de Paiporta.

Tot i això, les personalitats no han estat ben rebudes pels ciutadans i els ajudants de la zona, ja que alguns els veuen com a part dels culpables de les morts. La ràbia i frustració de la població s'ha vist traduïda en forma d'esbroncades, insults i fins i tot alguna agressió. Aprofitant que tot estava ple de fang, els ciutadans ho han llançat cap als polítics i la Família Reial, deixant imatges molt impactants.

Així doncs, davant aquest ambient hostil, els presents han hagut de fugir del lloc dels fets. Qui primer ho ha fet ha estat Pedro Sánchez, qui ha hagut de ser escortat cap al seu cotxe, el qual ha estat completament destruït. A més, també hem vist com el president ha rebut un cop d'un pal, fet que s'ha fet viral en xarxes molt ràpid.

No anirà a l'altre poble valencià

Després de visitar Paiporta, Pedro Sánchez tenia a la seva agenda continuar la seva visita cap a Chiva. Tot i això, Moncloa ha decidit reconfigurar la planificació perquè Sánchez pogués seguir acompanyant la comitiva.

| ACN

Cosa que, atesa l'hostilitat amb què va ser rebut als carrers, no hauria estat possible en altres llocs. Finalment, s'ha organitzat de manera improvisada una visita al Centre de Coordinació al port de València, una zona segura, perquè Sánchez s'uneixi novament a la delegació.

El president del Govern, que es va retirar ràpidament de Paiporta quan van començar les protestes i mostres de descontentament. Ha estat qui ha marcat el ritme de l'agenda del recorregut de Felip VI i Letícia Ortiz.

El Rei Felip VI i la Reina Letícia han ajornat la visita a Xiva prevista per aquest diumenge a la tarda després de la rebuda amb fang i esbroncades a Paiporta. Segons la Casa Reial, la decisió és un “acord conjunt” amb autoritats estatals i autonòmiques. Els reis s'han desplaçat aquest matí fins al País Valencià per visitar les zones més damnificades per la DANA.

En arribar a Paiporta, la comitiva, acompanyada pel president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha rebut diversos crits de veïns, que els han increpat i llançat fang. La Guàrdia Civil s'ha desplegat muntada a cavall per la zona. La Casa Real no ha concretat la nova data de la visita.