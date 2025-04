Bárbara Rey reacciona a la possibilitat de rebre una demanda de Joan Carles I

La recent decisió del rei emèrit Joan Carles I d'emprendre accions legals contra la seva ex parella Corinna Larsen ha reavivat antics escàndols i tensions en l'esfera pública espanyola.

En aquest context, la figura de Bárbara Rey, ex vedet i actriu, torna a estar en el centre d'atenció, especialment després de la seva reacció davant la possibilitat de ser també objecte d'una demanda per part de l'ex monarca.

Bárbara Rey s'enfronta a la premsa

Dijous passat, Bárbara Rey va ser abordada per periodistes a les immediacions de l'estació d'Atocha a Madrid.

| Casa Real, XCatalunya, Antena 3

En ser preguntada sobre la recent demanda de Joan Carles I contra Corinna Larsen, i la possibilitat que ella també fos demandada, l'actriu va respondre amb visible molèstia: "Estic perfecta. Feu el favor de treure-us del mig, si us plau, o truco a algú. Em sembla molt malament el que esteu fent".

Aquesta reacció es produeix en un moment en què el rei emèrit ha presentat una demanda a Suïssa contra Corinna Larsen per presumptes delictes contra el seu dret a l'honor, al·legant que les declaracions públiques de Larsen han danyat la seva reputació.

Corinna Larsen, la segona demandada després de Miguel Ángel Revilla

Bárbara Rey, qui va mantenir una relació amb Joan Carles I en el passat, ha estat objecte d'especulacions sobre la possibilitat que l'ex monarca també emprengui accions legals contra ella. No obstant això, fonts properes a l'entorn del rei emèrit indiquen que els seus advocats li haurien desaconsellat denunciar Rey, ja que una acció legal podria encoratjar-la a seguir fent declaracions públiques i fins i tot motivar altres persones a parlar d'assumptes similars.​

| Libertad Digital, ¡Hola!, XCatalunya

Per la seva banda, Corinna Larsen ha expressat la seva tranquil·litat davant la demanda presentada per Joan Carles I, indicant que està "tranquil·la i gens preocupada" per aquest procés judicial. No és l'única demanda que ha rebut algú per declaracions sobre el rei emèrit espanyol. La primera 'víctima' va ser Miguel Ángel Revilla. L'expresident de Cantàbria, en altre temps molt pròxim a Joan Carles I, ha estat molt dur amb l'anterior rei espanyol en els últims anys.

La situació actual reflecteix la complexitat de les relacions personals i legals que envolten el rei emèrit, i com aquestes continuen tenint repercussions en l'esfera pública i mediàtica espanyola.​

A mesura que es desenvolupen aquests esdeveniments, queda per veure com evolucionaran les relacions entre Joan Carles I, Bárbara Rey i Corinna Larsen, i quin impacte tindran en la percepció pública de l'ex monarca i el seu llegat.​