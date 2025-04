Avís urgent de Quim Masferrer i 'El Foraster'

Els dilluns ja no són el mateix des que va desaparèixer de la graella de TV3 un dels programes més estimats pel públic català: El foraster. El carisma de Quim Masferrer, la seva simpatia natural i la manera única que té de connectar amb els habitants de cada racó de Catalunya, havien convertit el programa en una cita imprescindible. Tanmateix, des de fa un temps, el presentador no ha tornat a aparèixer recorrent pobles ni entrevistant veïns amb camisa de quadres i un somriure contagiós.

En lloc d'això, Quim ha centrat la seva energia en un altre dels seus projectes més exitosos: el seu espectacle teatral Bona gent, amb el qual continua penjant el cartell d'entrades exhaurides per on passa. Des dels teatres, l'humorista continua fent el que millor sap: emocionar, fer riure, improvisar amb el públic i deixar records inesborrables en cada funció. A través de les seves xarxes socials, continua compartint moments espontanis i commovedors, recollits durant les seves actuacions en directe.

| TV3, XCatalunya

Una connexió especial amb el públic, dins i fora del teatre

La proximitat de Quim Masferrer amb el seu públic és total. Les seves publicacions a Instagram mostren com cada espectacle és una celebració de les petites grans històries de la gent comuna. L'autenticitat amb què es comunica, tant en escena com en els seus vídeos, ha aconseguit que el presentador es mantingui en la memòria de tothom, fins i tot quan el seu programa estrella no està en emissió.

I aquesta proximitat ha generat una pregunta constant entre els seus fans: tornarà algun dia El foraster? L'espera ha estat llarga, i encara que ell mai no ha negat del tot la possibilitat d'una nova temporada, tampoc havia donat senyals concretes... fins ara.

Una revelació inesperada que ho canvia tot

En un recent vídeo penjat al seu compte d'Instagram, Masferrer apareix corrent per un carrer, en to desenfadat, i de sobte, sense previ avís, llança una bomba que ha deixat tothom bocabadat. Entre rialles i amb la seva habitual energia, anuncia: "Ei, hola! Em pilleu aquí, preparant-me físicament perquè estem gravant capítols nous de El foraster... Sí!"

| XCatalunya

Després de mesos de rumors, desitjos i especulacions, finalment es confirma: El foraster està de tornada. Encara que no ha donat una data exacta per a l'estrena de la nova temporada, Masferrer assegura que el projecte ja està en marxa i que aviat tornarà a les pantalles de TV3. De moment, això sí, qui el vulgui veure en directe tindrà l'oportunitat entre l'1 i l'11 de maig al Teatre Borràs de Barcelona, on representarà Bona gent.

Una escena tan natural com inesperada

El vídeo acaba com va començar: amb Quim sent Quim. Després de la seva improvisada cursa, atura la gravació i comenta: "Què, ja està, no? Tens prou per fer el vídeo? Hòstia, he fet 100 metres i no puc més... Però què, quedarà guapo? Semblarà que corro de veritat, no? Vinga va, doncs, ja el pots penjar".

Un final tan espontani com entranyable, que resumeix perfectament l'esperit d'un presentador que ha aconseguit una cosa molt difícil: ser estimat per tothom. I sí, El foraster torna. Per fi.