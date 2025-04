Aviso urgente de Quim Masferrer y 'El Foraster'

Los lunes ya no son lo mismo desde que desapareció de la parrilla de TV3 uno de los programas más queridos por el público catalán: El foraster. El carisma de Quim Masferrer, su simpatía natural y la manera única que tiene de conectar con los habitantes de cada rincón de Catalunya, habían convertido el programa en una cita imprescindible. Sin embargo, desde hace un tiempo, el presentador no ha vuelto a aparecer recorriendo pueblos ni entrevistando a vecinos con camisa de cuadros y una sonrisa contagiosa.

En lugar de eso, Quim ha centrado su energía en otro de sus proyectos más exitosos: su espectáculo teatral Bona gent, con el que sigue colgando el cartel de entradas agotadas por donde pasa. Desde los teatros, el humorista sigue haciendo lo que mejor sabe: emocionar, hacer reír, improvisar con el público y dejar recuerdos imborrables en cada función. A través de sus redes sociales, sigue compartiendo momentos espontáneos, conmovedores y desternillantes, recogidos durante sus actuaciones en directo.

| TV3, XCatalunya

Una conexión especial con el público, dentro y fuera del teatro

La cercanía de Quim Masferrer con su público es total. Sus publicaciones en Instagram muestran cómo cada espectáculo es una celebración de las pequeñas grandes historias de la gente común. La autenticidad con la que se comunica, tanto en escena como en sus vídeos, ha conseguido que el presentador se mantenga en la memoria de todos, incluso cuando su programa estrella no está en emisión.

Y esa cercanía ha generado una pregunta constante entre sus fans: ¿volverá algún día El foraster? La espera ha sido larga, y aunque él nunca ha negado del todo la posibilidad de una nueva temporada, tampoco había dado señales concretas... hasta ahora.

Una revelación inesperada que lo cambia todo

En un reciente vídeo colgado en su cuenta de Instagram, Masferrer aparece corriendo por una calle, en tono desenfadado, y de pronto, sin previo aviso, lanza una bomba que ha dejado a todos boquiabiertos. Entre risas y con su habitual energía, anuncia: "Ey, ¡hola! Me pilláis aquí, preparándome físicamente porque estamos grabando capítulos nuevos de El foraster... ¡Sí!".

| XCatalunya

Tras meses de rumores, deseos y especulaciones, finalmente se confirma: El foraster está de vuelta. Aunque no ha dado una fecha exacta para el estreno de la nueva temporada, Masferrer asegura que el proyecto ya está en marcha y que pronto regresará a las pantallas de TV3. De momento, eso sí, quien quiera verlo en directo tendrá la oportunidad entre el 1 y el 11 de mayo en el Teatre Borràs de Barcelona, donde representará Bona gent.

Una escena tan natural como inesperada

El vídeo termina como empezó: con Quim siendo Quim. Después de su improvisada carrera, detiene la grabación y comenta, jadeando: “¿Qué, ya está, no? ¿Tienes suficiente para hacer el vídeo? Hostia, he hecho 100 metros y no puedo más... ¿Pero qué, quedará guapo? ¿Parecerá que corro de verdad, no? Venga va, pues, ya lo puedes colgar”.

Un final tan espontáneo como entrañable, que resume perfectamente el espíritu de un presentador que ha conseguido algo muy difícil: ser querido por todos. Y sí, El foraster vuelve. Por fin.