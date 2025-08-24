Augmenta el malestar a Holanda pel que ha passat amb les vacances de la reina Màxima

La polèmica s'ha instal·lat a la Casa Reial d'Holanda arran dels plans vacacionals de la reina Màxima. Els seus dies de descans, lluny del país i acompanyada de les seves filles, estan despertant malestar entre els ciutadans neerlandesos, que consideren que la reina s'excedeix en temps i en despesa.
Mentre el rei Guillem ja ha tornat als Països Baixos per complir amb les seves obligacions oficials, Màxima continua gaudint del seu descans a Grècia. Aquest contrast ha encès encara més les crítiques. Per què aquestes vacances s'han convertit en un tema tan sensible per als holandesos?
Holanda critica la durada i el cost de les vacances de la reina Màxima
La Família Reial d'Holanda sempre ha estat sota l'escrutini del seu poble, especialment pel que fa a l'ús de fons públics. Des de fa anys, la durada de les seves vacances d'estiu és motiu de comentaris i debat.
El periodista Stéphane Bern, especialista en cases reials, ha assegurat que aquesta polèmica no és nova. Ja en ocasions anteriors s'havia assenyalat que els Orange passaven massa temps fora del país, generant incomoditat entre els contribuents. Aquest estiu, la situació ha arribat a un nou nivell de tensió.
Aquest any, les vacances de la reina Màxima han superat amb escreix la mitjana europea. Mentre que altres cases reials, com l'espanyola, limiten els seus descansos a unes dues setmanes, els Orange gaudeixen de fins a dos mesos.
Els holandesos consideren que la despesa és excessiva i que la imatge que projecten els seus reis resulta poc exemplar. Així, no és comprensible que, mentre el país viu temps d'ajustos, la seva reina prolongui la seva estada fora d'Holanda. "És el Govern neerlandès, i, per tant, els contribuents, qui han de pagar per la seva seguretat a milers de quilòmetres de casa", ha recordat Bern.
A més, el fet que el rei Guillem interrompés les seves vacances per participar a SAIL Amsterdam ha intensificat la percepció de desigualtat. El seu gest ha estat vist com un acte de compromís amb el país, mentre que Màxima sembla mantenir-se al marge d'aquestes responsabilitats.
La destinació grega escollida per la reina Màxima també és objecte de polèmica
Les crítiques no només se centren en la durada, sinó també en el lloc escollit per passar les vacances. La reina Màxima, juntament amb les seves filles Alexia i Ariane, es troba a Doroufi, una exclusiva zona grega on la família posseeix una luxosa propietat valorada en 4,5 milions d'euros.
L'adquisició d'aquesta residència el 2012 ja va generar controvèrsia. L'immoble, amb vistes privilegiades i grans dimensions, va ser considerat un símbol d'ostentació. Aquest estiu, la publicació d'una fotografia amb les seves filles ha confirmat que Grècia continua sent el refugi favorit de la família.
Els ciutadans critiquen que, en lloc de promocionar el turisme nacional mostrant racons dels Països Baixos, els monarques optin per destinacions estrangeres. La percepció és que desaprofiten l'oportunitat de servir com a ambaixadors del patrimoni neerlandès.
Holanda compara les vacances de Guillem i Màxima amb les de Felip i Letícia
Les comparacions amb altres monarquies europees no han trigat a arribar. Felip VI i la reina Letícia, per exemple, han limitat les seves vacances a tot just dues setmanes a Mallorca, combinant descans amb actes institucionals.
En contrast, Màxima i Guillem solen gaudir d'un període molt més prolongat i sempre fora d'Holanda. Aquesta diferència alimenta la narrativa que els Orange no estan alineats amb el que pensen els seus ciutadans. Per a molts, resulta incomprensible que la reina romangui tant de temps lluny del país que representa.
El malestar a Holanda per les vacances de la reina Màxima ha marcat un nou episodi de tensió entre els Orange i els seus ciutadans. La prolongada estada a Grècia, sumada a l'elevat cost que suposa per als contribuents, reforça el debat sobre l'exemplaritat de la monarquia neerlandesa. Caldrà veure si els pròxims estius Màxima modifica els seus plans o si persisteix en un estil que genera rebuig al seu propi país.