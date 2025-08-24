Aumenta el malestar en Holanda por lo ocurrido con las vacaciones de la reina Máxima

La polémica se ha instalado en la Casa Real de Holanda a raíz de los planes vacacionales de la reina Máxima. Sus días de descanso, lejos del país y acompañada de sus hijas, están despertando malestar entre los ciudadanos neerlandeses, que consideran que la reina se excede en tiempo y en gasto.

Mientras el rey Guillermo ya ha regresado a Países Bajos para cumplir con sus obligaciones oficiales, Máxima continúa disfrutando de su descanso en Grecia. Este contraste ha encendido aún más las críticas. ¿Por qué estas vacaciones se han convertido en un tema tan sensible para los holandeses?

| GTRES

Holanda critica la duración y el coste de las vacaciones de la reina Máxima

La Familia Real de Holanda siempre ha estado bajo el escrutinio de su pueblo, especialmente en lo que respecta al uso de fondos públicos. Desde hace años, la duración de sus vacaciones veraniegas es motivo de comentarios y debate.

El periodista Stéphane Bern, especialista en casas reales, ha puesto de relieve que esta polémica no es nueva. Ya en ocasiones anteriores se había señalado que los Orange pasaban demasiado tiempo fuera del país, generando incomodidad entre los contribuyentes. Este verano, la situación ha alcanzado un nuevo nivel de tensión.

Este año, las vacaciones de la reina Máxima han superado con creces la media europea. Mientras que otras casas reales, como la española, limitan sus descansos a unas dos semanas, los Orange disfrutan de hasta dos meses.

| Europa Press

Los holandeses consideran que el gasto es excesivo y que la imagen que proyectan sus reyes resulta poco ejemplar. A su juicio, no es comprensible que, mientras el país vive tiempos de ajustes, su reina prolongue su estancia fuera de Holanda. "Es el gobierno neerlandés, y, por ende, los contribuyentes, quienes tienen que pagar por su seguridad a miles de kilómetros de casa", ha recordado Bern.

Además, el hecho de que el rey Guillermo interrumpiera sus vacaciones para participar en SAIL Amsterdam ha intensificado la percepción de desigualdad. Su gesto ha sido visto como un acto de compromiso con el país, mientras que Máxima parece mantenerse al margen de estas responsabilidades.

El destino griego elegido por la reina Máxima también es objeto de polémica

Las críticas no solo se centran en la duración, sino también en el lugar elegido para pasar las vacaciones. La reina Máxima, junto a sus hijas Alexia y Ariane, se encuentra en Doroufi, una exclusiva zona griega donde la familia posee una lujosa propiedad valorada en 4,5 millones de euros.

La adquisición de esta residencia en 2012 ya generó controversia. El inmueble, con vistas privilegiadas y grandes dimensiones, fue considerado un símbolo de ostentación. Este verano, la publicación de una fotografía junto a sus hijas ha confirmado que Grecia sigue siendo el refugio favorito de la familia.

| Instagram, @koninklijkhuis

Los ciudadanos critican que, en lugar de promocionar el turismo nacional mostrando rincones de Países Bajos, los monarcas opten por destinos extranjeros. La percepción es que desaprovechan la oportunidad de servir como embajadores del patrimonio neerlandés.

Holanda compara las vacaciones de Guillermo y Máxima con las de Felipe y Letizia

Las comparaciones con otras monarquías europeas no han tardado en llegar. Felipe VI y la reina Letizia, por ejemplo, han limitado sus vacaciones a apenas dos semanas en Mallorca, combinando descanso con actos institucionales.

En contraste, Máxima y Guillermo suelen disfrutar de un periodo mucho más prolongado y siempre fuera de Holanda. Esta diferencia alimenta la narrativa de que los Orange no están alineados con el sentir de sus ciudadanos. Para muchos, resulta incomprensible que la reina permanezca tanto tiempo lejos del país que representa.

| Instagram, @koninklijkhuis

El malestar en Holanda por las vacaciones de la reina Máxima ha marcado un nuevo episodio de tensión entre los Orange y sus ciudadanos. La prolongada estancia en Grecia, sumada al elevado coste que supone para los contribuyentes, refuerza el debate sobre la ejemplaridad de la monarquía neerlandesa. Habrá que ver si en próximos veranos Máxima modifica sus planes o si persiste en un estilo que genera rechazo en su propio país.