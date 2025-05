Els àudios que enfonsen Alejandra Rubio

La família Campos torna a estar en l'ull de l'huracà mediàtic després de la filtració d'uns àudios en què Alejandra Rubio critica durament la seva tia, Carmen Borrego. Les gravacions, emeses pel programa 'Tardear', han desfermat una nova polèmica que posa en evidència les tensions internes del conegut clan televisiu.

Què ha passat?

En els àudios filtrats, Alejandra Rubio expressa el seu descontentament amb una exclusiva que la seva tia, Carmen Borrego, va concedir a la revista 'Lecturas' al gener de 2024. En aquesta entrevista, Carmen mostrava la casa de Màlaga que va pertànyer a la seva mare, María Teresa Campos, poc després de la seva defunció. Alejandra, visiblement molesta, qualificava la seva tia de "subnormal" i criticava que posés "asseguda al llit de la meva àvia", considerant l'acció una "puta barbaritat".

Aquestes declaracions, que Alejandra pensava que romandrien en l'àmbit privat, han sortit a la llum més d'un any després, generant un gran enrenou als mitjans i xarxes socials.

| Semana, XCatalunya

Declaracions oficials i reaccions

Després de la difusió dels àudios, Alejandra Rubio ha sortit al pas de la polèmica al programa 'Vamos a ver'. La jove col·laboradora ha reconegut que els comentaris van ser desafortunats i ha demanat disculpes públicament a la seva tia pel llenguatge emprat.

"Em sap molt greu haver dit aquesta paraula lletja. Li he dit que ho sento a Carmen i ja està", va afirmar Alejandra, qui també va assenyalar que el context emocional després de la pèrdua de la seva àvia va influir en la seva reacció.

Carmen Borrego, per la seva banda, ha optat per mantenir la calma i no fer declaracions en calent. Segons fonts properes, encara que no està contenta amb la situació, ha acceptat les disculpes de la seva neboda i prefereix no alimentar la polèmica.

Terelu Campos, mare d'Alejandra i germana de Carmen, ha mostrat el seu descontentament amb la filtració dels àudios i ha criticat durament el programa que els va difondre. "Em sembla una hipocresia que vulgueu fer-vos amics ara amb mi", va expressar Terelu, visiblement molesta per l'exposició mediàtica de la seva filla.

| @nqfsalvame, XCatalunya

Mesures legals contra els divulgadors

A més, Alejandra ha anunciat que prendrà mesures legals per la filtració dels àudios, considerant que s'ha vulnerat la seva privacitat en difondre unes gravacions que van ser realitzades en un àmbit íntim i sense el seu consentiment.

La controvèrsia també ha arribat a altres membres de la família. José María Almoguera, fill de Carmen Borrego, ha expressat el seu malestar pels comentaris de la seva cosina. "Sí que em molesta que parli en aquests termes de la meva mare", va declarar José María, evidenciant que les tensions familiars podrien anar més enllà del que es mostra públicament.

Aquest nou episodi en la família Campos evidencia complexes relacions internes i com els assumptes privats poden convertir-se en assumptes públics en el món de l'entreteniment. Malgrat les disculpes i la intenció de no alimentar la polèmica, la filtració dels àudios ha deixat al descobert les fissures existents en una de les famílies més mediàtiques d'Espanya.

Caldrà esperar per veure si aquest incident es queda en una anècdota més o si marca un abans i un després en les relacions entre Alejandra Rubio i la seva tia Carmen Borrego. El que està clar és que, una vegada més, la família Campos es troba al centre de l'atenció mediàtica.