Los audios que hunden a Alejandra Rubio

La familia Campos vuelve a estar en el ojo del huracán mediático tras la filtración de unos audios en los que Alejandra Rubio critica duramente a su tía, Carmen Borrego. Las grabaciones, emitidas por el programa 'Tardear', han desatado una nueva polémica que pone en evidencia las tensiones internas del conocido clan televisivo.

¿Qué ha pasado?

En los audios filtrados, Alejandra Rubio expresa su descontento con una exclusiva que su tía, Carmen Borrego, concedió a la revista 'Lecturas' en enero de 2024. En dicha entrevista, Carmen mostraba la casa de Málaga que perteneció a su madre, María Teresa Campos, poco después de su fallecimiento. Alejandra, visiblemente molesta, calificaba a su tía de "subnormal" y criticaba que posara "sentada en la cama de mi abuela", considerando la acción una "puta barbaridad".

Estas declaraciones, que Alejandra pensaba que permanecerían en el ámbito privado, han salido a la luz más de un año después, generando un gran revuelo en los medios y redes sociales.

| Semana, XCatalunya

Declaraciones oficiales y reacciones

Tras la difusión de los audios, Alejandra Rubio ha salido al paso de la polémica en el programa 'Vamos a ver'. La joven colaboradora ha reconocido que los comentarios fueron desafortunados y ha pedido disculpas públicamente a su tía por el lenguaje empleado.

"Siento mucho haber dicho esa palabra fea. Le he dicho que lo siento a Carmen y ya está", afirmó Alejandra, quien también señaló que el contexto emocional tras la pérdida de su abuela influyó en su reacción.

Carmen Borrego, por su parte, ha optado por mantener la calma y no hacer declaraciones en caliente. Según fuentes cercanas, aunque no está contenta con la situación, ha aceptado las disculpas de su sobrina y prefiere no alimentar la polémica.

Terelu Campos, madre de Alejandra y hermana de Carmen, ha mostrado su descontento con la filtración de los audios y ha criticado duramente al programa que los difundió. "Me parece una hipocresía que queráis coleguear ahora conmigo", expresó Terelu, visiblemente molesta por la exposición mediática de su hija.

| @nqfsalvame, XCatalunya

Medidas legales contra los divulgadores

Además, Alejandra ha anunciado que tomará medidas legales por la filtración de los audios, considerando que se ha vulnerado su privacidad al difundir unas grabaciones que fueron realizadas en un ámbito íntimo y sin su consentimiento.

La controversia también ha alcanzado a otros miembros de la familia. José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, ha expresado su malestar por los comentarios de su prima. "Sí que me molesta que hable en esos términos de mi madre", declaró José María, evidenciando que las tensiones familiares podrían ir más allá de lo que se muestra públicamente.

Este nuevo episodio en la familia Campos evidencia complejas relaciones internas y cómo los asuntos privados pueden convertirse en asuntos públicos en el mundo del entretenimiento. A pesar de las disculpas y la intención de no alimentar la polémica, la filtración de los audios ha dejado al descubierto las fisuras existentes en una de las familias más mediáticas de España.

Habrá que esperar para ver si este incidente se queda en una anécdota más o si marca un antes y un después en las relaciones entre Alejandra Rubio y su tía Carmen Borrego. Lo que está claro es que, una vez más, la familia Campos se encuentra en el centro de la atención mediática.