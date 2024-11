Albert Om i María Teresa Campos, història de la TV amb el 'Xarel 10'

per Pol Nadal

Quan es tracta de Catalunya, els errors protagonitzats pels periodistes espanyols són habituals i no en tenen conseqüències. Tant se val si demostren la seva incultura. Tampoc no importa si demostren el seu poc interès amb la gent i la cultura d'una comunitat autònoma que asseguren que pertany a Espanya. No els importa ni tampoc tenen ganes d'aprendre. Els exemples són infinits, però avui volem compartir amb vosaltres la gran saviesa de María Teresa Campos.

La periodista espanyola va demostrar conèixer l'elegida catalana. També un gran coneixement de les varietats de raïm autòctones de la zona de Catalunya. Els caves, amb algunes excepcions, normalment s'elaboren amb macabeu, parellada i xarel·lo. Xarel·lo, que fonèticament, sona xarel·lo. No charel 10. El 'lo' final no és un número ui un zero. És una ele i una o. Però és igual, ningú del programa se'n va adonar. I part de l'audiència tampoc.

xarel10

El moment va ser detectat pel programa Malalts de Tele presentat per Toni Soler i per Albert Om. El vídeo també es pot trobar a Youtube i és història de la televisió. El vídeo acumula milers de visualitzacions de catalans que reaccionen entre les rialles i la indignació. O totes dues sensacions alhora.

Els noms propis, els més afectats

Altres exemples els trobem als topònims. Noms de pobles, de ciutats i noms de persones es veuen normalment modificats per periodistes espanyols. Ciutats traduïdes al castellà quan tenen un nom propi català, ubicacions a zones equivocades... Els catalans ja estem acostumats a aquestes faltes de respecte i les conseqüències sempre són les mateixes: cap. Ningú demana perdó ni tampoc hi ha conseqüències laborals per al periodista.

María Teresa Campos, una trajectòria vinculada a Telecincoo

María Teresa Campos va néixer el 1941 a Tetuan, llavors sota domini espanyol i aviat va començar a dedicar la seva carrera al periodisme. Va tenir dues filles, Terelu Campos i Carmen Borrego, que també s'han dedicat al món del periodisme. Va morir el 5 de setembre de 2023, als 82 anys, deixant un buit al panorama televisiu espanyol i un enorme llegat professional.

Dia a Dia (Telecincoo, 1996-2004): Va ser un dels espais més vistos de la televisió espanyola durant la seva emissió.

"Cada Dia" (Antena 3, 2004-2006): El seu pas a Antena 3 no va tenir el mateix èxit, però va consolidar la seva figura com un referent.

"Qué tiempo tan feliz" (Telecinco, 2009-2017): Aquest programa d'entreteniment i entrevistes es va convertir en un dels projectes més estimats per la presentadora.