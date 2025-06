Arnau París, estrella de 'Cuines' a TV3: La seva parella també és cuinera

per Duna Costa

Des del seu triomf a la novena edició de MasterChef el 2021, Arnau París s'ha convertit en una cara molt familiar per al públic català. Però més enllà de la seva perícia culinària, aquest any la seva vida personal acapara titulars: la seva relació amb la també xef Rais Esteve, coneguda pel seu paper com a assessora culinària al mateix programa, s'ha convertit en una història d'amor tan atractiva com les seves receptes “pim‑pam” preferides de TV3.

La trobada que no només va encendre focs de cuina

Arnau no només va conquerir la parla catalana sinó també el cor de la jove xef, que l'havia acompanyat com a assessora a “MasterChef”. Així ho va desvelar ell mateix en una entrevista a Ara. Tot i que ell va començar a mostrar el seu interès “dos anys després”, avui reconeixen que va ser en aquell plató on va començar tot.

Aquelles primeres espurnes van saltar entre receptes, confidències i complicitat culinària. Les xarxes socials de la parella són un aparador de la seva complicitat. Des de receptes conjuntes fins a escapades rurals amb productes locals.

| TV3

La relació

Arnau i Rais cada dia acosten el seu univers autèntic al públic. Ell, ros i comunicatiu, compta amb un estil fresc. Ella, morena i amb rínxols, aporta enginy culinari i encomanen el seu entusiasme a cada vídeo o fotografia compartida.

A nivell mediàtic, la relació suma punts a la seva imatge conjunta. Arnau ha emfatitzat com l'èxit a la televisió li va obrir portes, però el veritable suport de la seva vida emocional el va trobar al costat de Rais, amb qui viu una complicitat quotidiana nodrida per la cultura gastronòmica. Al seu llibre A foc lent, publicat aquest març, ell mateix destaca la presència de Rais com a veu imprescindible, igual que altres persones properes, subratllant el seu paper vital en la seva narrativa.

Creixement personal compartit

La transformació professional d'Arnau no ha estat senzilla. Després de guanyar MasterChef, va confessar haver passat per moments complicats i haver hagut d'anar a teràpia. Agraeix haver trobat a TV3 el seu lloc, quelcom que descriu com un "salvavides".

| TV3, XCatalunya

Aquestes experiències l'han consolidat, i juntament amb Rais, formen un binomi equilibrat. Ell aporta visibilitat i ella coneixement gastronòmic, provocant que la seva història es converteixi en un relat sòlid més enllà de l'anècdota romàntica.

Projectes conjunts

Amb projectes com el llibre A foc lent i experiències gastronòmiques a la seva masia familiar a Boada, la parella avança sense pressa, però amb pas ferm. Entre entrevistes, receptes conjuntes i col·laboracions a xarxes com TikTok i Instagram, on comparteixen trucs i anècdotes de cuina “pim‑pam”, la seva complicitat sembla imparable.

La història d'Arnau París i Rais Esteve no és només un romanç sorgit dels focus de MasterChef. És l'evolució natural de dues trajectòries professionals que s'entrellacen també fora de la cuina.