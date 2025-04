Ariadna Oltra i el nom molt català dels seus dos fills

Ariadna Oltra és, per a molts catalans, aquesta veu serena que acompanya cada matí des del plató de Els matins. Una periodista rigorosa, carismàtica i entregada al seu ofici. Però darrere de la pantalla, hi ha una dona que viu amb intensitat el seu paper més important: el de mare. I ho ha demostrat amb una revelació que ha commogut a molts. En una recent participació per al compte oficial del canal infantil SX3, Oltra ha obert una finestra íntima a la seva vida familiar i ha parlat amb franquesa del que suposa ser mare mentre es viu tan enganxada a l'actualitat.

La pregunta més difícil

Tot comença amb una pregunta. Una d'aquelles que no apareixen als guions de televisió, però que es claven amb més força que qualsevol titular. "Per què en una guerra es volen matar?". La presentadora ho recorda com un dels moments més complicats que ha viscut amb els seus fills. Una interrogació que va arribar, com tantes altres, a la calor de les notícies que s'escolten a casa, bé sigui sobre Ucraïna, Gaza o qualsevol altre conflicte que aparegui a la ràdio encesa. Una pregunta directa, innocent i profunda, formulada des de la incomprensió més pura. I com a mare, Oltra va haver de buscar una resposta enmig del dolor, del desconcert i del desig de protegir sense amagar la veritat.

| ACN, MarekPhoto's Images

Conciliar el periodisme amb la maternitat

En el mateix vídeo, Oltra explica com la maternitat li ha canviat la manera de mirar el món. Veure la realitat a través dels ulls dels seus fills —d'edats molt pròximes entre ells— ha transformat la seva manera d'entendre fins i tot el que durant anys havia donat per fet. La periodista admet que parlar de l'actualitat amb ells no és senzill. Que intenta ser objectiva, com fa en la seva feina, però inevitablement la seva visió del món es cola en aquestes explicacions. Com evitar-ho quan les notícies són tan crues, tan properes i tan constants?

Ella mateixa reconeix que li costa desconnectar. Que la seva feina l'acompanya a tot arreu, fins i tot al saló de casa. Però si hi ha alguna cosa que aconsegueix apartar-la de l'actualitat, són els seus fills. Perquè no li ho demanen: li ho exigeixen. I ho fan sense embuts, fins i tot amb petites frases com "deixa el mòbil ja". Una maternitat viscuda amb entrega, malgrat les dificultats per compaginar-la amb un ritme de vida informatiu que no descansa.

La preocupació pel futur

Però si hi ha alguna cosa que veritablement desvetlla a Ariadna Oltra és el futur dels seus fills. En una societat marcada per la incertesa i pels canvis constants, la periodista no pot evitar pensar quin tipus de món heretaran. Li inquieta el mateix que a qualsevol pare o mare: que no es facin mal, que respectin els altres, que sàpiguen afrontar l'adolescència amb maduresa i que trobin el seu lloc sense perdre els valors que ella els ha intentat transmetre.

| 3Cat, XCatalunya

El sorprenent d'aquest testimoni no és només la seva honestedat, sinó la manera en què connecta amb milers de famílies que es veuen reflectides en aquests dubtes, aquestes preguntes sense resposta fàcil i aquesta voluntat de fer les coses bé, encara que el context sigui cada vegada més complex.

I llavors, els anomena

Després de més d'un minut de reflexió, quan ja ha explicat les seves pors, els seus intents de conciliació, i ha despullat la seva ànima davant la càmera, Ariadna Oltra diu els seus noms. Són dos. Petits, curiosos, plens de preguntes que encara no tenen resposta: Nil i Gerard. Set i nou anys. Dos nens que han fet d'una periodista una mare compromesa, i d'una mare, una comunicadora encara més humana.