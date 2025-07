Argentina residente en Barcelona se hace viral con una frase contra la lengua catalana

Un nuevo episodio de catalanofobia ha sacudido las redes sociales tras la publicación de un vídeo en el perfil de TikTok del portal Barcelona Secreta. En él, una joven argentina lanza una serie de comentarios despreciativos hacia la lengua y la cultura catalanas, lo que ha provocado un auténtico alud de críticas y reacciones en plataformas como X.

El vídeo, ya eliminado por Barcelona Secreta, mostraba al reportero preguntando a varias personas qué zonas de Barcelona solían evitar. La joven respondió sin tapujos: “Cuanto más catalán sea el barrio, más intento evitarlo”. Una afirmación que, lejos de quedarse ahí, fue acompañada de otras aún más ofensivas.

“Ir a San Roque, por ejemplo, que es un lugar con gitanos, me gusta mucho. Todo lo que sea inmigración me gusta. Pero cuanto más catalán, más lo evito”, añadió. Como si eso fuera poco, sentenció: “Todo lo que no sea español y catalán, para mí está genial”. Y para rematar, se refirió a los catalanes como “una versión peor” de los españoles: “Tacaños”, concluyó.

| Dean Drobot, XCatalunya

Oleada de reacciones en redes: denuncias y críticas

El vídeo provocó una inmediata ola de indignación. Numerosos usuarios criticaron tanto a la chica como al portal que difundió el contenido. Muchos se preguntaban por qué sigue viviendo en una ciudad cuya esencia desprecia abiertamente, mientras otros afirmaban que denunciarían a Barcelona Secreta por un posible delito de odio.

Algunos internautas tiraron de ironía, sugiriendo que la joven había estudiado alguna suerte de carrera “descolonial”, en referencia al sketch catalanófobo que se representó días atrás durante la presentación del Informe del Observatorio de Discriminaciones de Barcelona, en el que se ridiculizaba el uso del catalán en servicios públicos.

| XCatalunya, Grok, pcsk

Un discurso de odio que viene de lejos

La usuaria argentina, conocida como @supercursi en Instagram y X, no solo no se arrepintió, sino que compartió el vídeo en sus redes con el comentario “Divina”, aunque lo acabó borrando más tarde. Pero sus publicaciones anteriores dejan claro que el rechazo hacia los catalanes no es nuevo.

En enero escribió: “Nunca he conocido gente más repugnante que los españoles, más específicamente los catalanes. Tengo el cuerpo constantemente tenso de asco desde que puse un pie en Barcelona”. Y hace apenas dos meses: “Crecí en un lugar que odiaba y he pasado mi vida escapando de él para acabar, como quien cae en una casilla mala de un juego, en el mismo sitio (Barcelona) a 16.000 kilómetros de distancia”.

Plataforma per la Llengua alza la voz

Una de las entidades que no tardó en pronunciarse fue Plataforma per la Llengua, que calificó las declaraciones como un claro caso de “xenofobia lingüística”. “Evitar barrios porque se habla catalán no es una opinión, es odio”, denunciaron. Y añadieron un mensaje directo al portal responsable del vídeo: “Barcelona Secreta, podríais dejar de amplificar estos discursos y, de paso, incorporar el catalán en vuestra web, ya que es la lengua propia de la ciudad”.

Este nuevo episodio no hace más que reforzar la preocupación creciente por el aumento de discursos catalanófobos en redes sociales y espacios públicos. El caso de esta joven argentina no es un hecho aislado. La respuesta ciudadana, por suerte, ha sido clara y contundente.