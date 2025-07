'Com si fos ahir' 16 de juliol: El Bernat creua la darrera línia vermella amb la Patri

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 16 de juliol continua elevant la intensitat emocional de la sèrie, amb moments impactants, secrets revelats i relacions que arriben a un punt crític, només a uns dies del gran final especial d’aquesta temporada.

La Patri, després d’un llarg període atrapada en una relació cada cop més asfixiant i destructiva amb el Bernat, finalment aconsegueix verbalitzar el que tothom intuïa, però ningú podia confirmar: reconeix viure una relació tòxica que la fa patir profundament. Així li diu a l’Andreu. A més li confessarà alguna cosa, possiblement el motiu real de per què es va fer una analítica.

Quan, decidida, intenta plantar-li cara al Bernat per recuperar el control de la seva vida, la situació pren un gir inesperat i dramàtic. El Bernat mostra, de manera clara i aterridora, la seva cara més fosca, revelant que és capaç de fer coses molt greus. Al capítol d’aquest dimecres sabrem quines. Abans de tot això, però, el Bernat s’enfadarà perquè la Patri no vol fer-li un petó en públic.

Nou cop per a la Cristina

Mentrestant, l’escàndol de l’Eugeni amb la Cèlia surt a la llum, destapant davant de tothom una realitat que amenaça de destruir relacions, amistats i carreres professionals. Ara, la Cristina (Carlota Olcina) es troba atrapada en una situació extremadament complicada, ja que s’adona que haurà de prendre partit i decidir si algú mereix realment una segona oportunitat.

Aquest dilema li provoca un gran patiment, ja que haurà de valorar què pesa més: la traïció, els sentiments que encara conserva, o la possibilitat d’un futur diferent i potser millor, però sense garanties. Hi ha massa relacions personals interconnectades en tot aquest afer. Qui més clar ho veu és la Gemma, que li diu una vegada més a la Cristina que ja l’havia avisat.

La Neus se'n va a Austràlia

Finalment, la Neus està a punt de marxar a Austràlia. Aquest moment crucial remou emocions tant en la Neus com en el Miqui, fent-los plantejar si aquesta separació és realment definitiva o si encara hi ha possibilitats per una reconciliació futura.

La Neus diu que té ganes de veure’l, però, per ara, no vol una reconciliació amb el Miqui. Paral·lelament, a casa seva, la Sílvia i en Francesc, testimonis del drama sentimental del seu entorn més proper, també es deixen portar per l’esperança d’un final feliç.

