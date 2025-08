Ara sí: confirmen el rumor del príncep Harry i la seva neboda, la princesa Charlotte

Durant mesos, ha circulat un rumor que ha captat l'atenció dels mitjans i dels seguidors de la reialesa britànica. Ara, sembla que aquell xiuxiueig finalment ha trobat una confirmació oficial. La notícia sobre una connexió especial entre el príncep Harry i la seva neboda, la princesa Charlotte, ha estat ratificada, encara que no de la manera que molts podrien imaginar.

El vincle que uneix el duc de Sussex amb la jove princesa no és de naturalesa sentimental ni polèmica, com alguns rumors infundats han suggerit. Més aviat, es tracta d'un detall subtil que s'ha fet evident en recents aparicions públiques. Durant la missa de Nadal a Sandringham, la princesa Charlotte ha lluït un accessori que, sense saber-ho molts, ha portat el nom de Harry més a prop que mai.

| Europa Press

El collaret d'or i robins que ha lluït la princesa ha cridat l'atenció per la seva delicadesa i exclusivitat. Pertanyent a la marca Aya, fundada per Chelsy Davy, una exnòvia del príncep Harry, aquesta joia amaga una història que uneix passat i present reial. Aquest accessori és molt més que un simple complement: és un pont simbòlic que confirma la influència indirecta de Harry en l'estil de la seva neboda.

El collaret que connecta la princesa Charlotte amb el passat del príncep Harry

Chelsy Davy, coneguda per la seva relació intermitent amb Harry entre 2004 i 2011, s'ha convertit en una destacada empresària i gemmòloga. La seva marca, Aya, representa un homenatge a les pedres precioses africanes, amb un fort compromís ètic i sostenible. La col·laboració amb Gemfields, empresa especialitzada en l'extracció responsable de robins i maragdes, afegeix valor i prestigi a cada peça creada.

Aquest collaret, format per cinc robins, ha estat valorat en uns 1.800 euros, segons calcula la premsa britànica. Actualment no està disponible a la botiga en línia d'Aya. La seva presència a la missa nadalenca ha estat vista com un detall elegant i un reflex de la cura en la selecció dels accessoris de la princesa.

L'elecció de Charlotte, probablement guiada per la seva mare Kate Middleton, revela un gust refinat per la moda. A la reialesa, els petits gestos solen tenir un gran pes simbòlic i social. Aquest detall no ha passat desapercebut per als observadors més atents.

La història de Harry darrere de la joia que va portar la princesa Charlotte

Des que Chelsy va fundar Aya el 2016, després de formar-se a l'Institut Gemmològic dels Estats Units, s'ha centrat a fusionar tradició i innovació. El 2024, la marca va llançar la col·lecció Chloe, amb pedres cultivades en laboratori. Aquesta evolució reflecteix el seu esforç per unir l'elegància i la sostenibilitat.

| Instagram, @chelsydavy

La confirmació del vincle entre Harry i Charlotte posa de manifest la complexitat de les relacions familiars a la reialesa. Més enllà del protocol i la imatge pública, existeixen connexions humanes profundes que, encara que de vegades sorgeixen sense intenció, transmeten un significat especial. Aquest episodi, sens dubte, seguirà generant interès els pròxims mesos.