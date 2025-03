El aprendiz de Llados hundido por su cita en First Dates: 'Cómo...'

El pasado 24 de febrero, el popular programa de citas 'First Dates' fue escenario de un encuentro que dejó a más de uno sorprendido. Alfonso, un joven empresario de 25 años originario de Leganés, Madrid, acudió al restaurante televisivo en busca del amor. Con una vida dedicada al desarrollo personal y profesional, Alfonso confesó no haber tenido nunca una relación formal debido a su intensa agenda laboral. ​

Perfiles de los 'comensales'

Alfonso se presentó como un hombre que siempre ha destacado en su entorno, aunque él mismo no sabe exactamente por qué. Su enfoque en el desarrollo personal lo ha llevado a priorizar su crecimiento individual, lo que, según él, es fundamental para convertirse en la mejor versión de uno mismo. Sin embargo, esta dedicación ha tenido un coste en su vida sentimental, ya que nunca ha tenido una novia formal.

En su participación en 'First Dates', Alfonso expresó su deseo de encontrar a una mujer que se cuide y se quiera a sí misma, esperando que el programa le brindara la oportunidad de iniciar una relación significativa. ​

La cita con Tatiana

El programa organizó una cita para Alfonso con Tatiana, una madrileña de 26 años que se describió a sí misma como una persona explosiva, con mucho carácter y extrovertida. Desde el primer momento, las diferencias entre ambos fueron evidentes. Mientras que Alfonso quedó encantado con el físico de Tatiana y su procedencia madrileña, ella no compartió la misma impresión.

Uno de los aspectos que más le chocó fue la elección de vestimenta de Alfonso: una camisa de leopardo que, según Tatiana, no era adecuada para una primera cita. "¿Cómo te pones una camisa de leopardo para una primera cita? Esa camisa no me ha gustado nada", comentó Tatiana durante el programa.

Diferencias irreconciliables

A medida que avanzaba la velada, las discrepancias entre ambos se hicieron más evidentes. Tatiana buscaba a alguien mayor y con experiencia en relaciones, mientras que Alfonso, a sus 25 años, nunca había tenido una pareja formal. Además, el estilo de vida de Alfonso, quien admitió trabajar hasta 16 horas al día, no encajaba con las expectativas de Tatiana, quien consideraba que esa dedicación al trabajo era incompatible con una relación de pareja. "No es compatible con tener una pareja si trabajas 16 horas al día, por Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer?", reflexionó Tatiana ante las cámaras. ​

La decisión final

Al finalizar la cita, Alfonso expresó su interés en tener una segunda oportunidad con Tatiana, destacando lo a gusto que se había sentido durante la cena. Sin embargo, Tatiana fue sincera y le explicó que la diferencia de edad y la falta de experiencia en relaciones eran factores determinantes para no continuar conociéndose. "El tema de la edad es algo de bastante importancia", le dijo Tatiana, deseándole lo mejor en su búsqueda del amor.

Nada nuevo en First Dates

Este encuentro en 'First Dates' pone de manifiesto cómo las primeras impresiones y las expectativas personales pueden influir significativamente en el inicio de una relación. La elección de vestimenta, las prioridades laborales y la experiencia previa en el amor son factores que, aunque pueden parecer superficiales, juegan un papel crucial en la compatibilidad entre dos personas.

Mientras Alfonso continúa su camino hacia la mejor versión de sí mismo, Tatiana sigue en busca de alguien que se ajuste a sus expectativas y estilo de vida. ¿Será que en el amor, como en los negocios, el timing y la presentación lo son todo?​