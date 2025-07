L'aparició d'un antic amant de Lady Di sacseja la monarquia anglesa

Els secrets de la família reial britànica sempre han estat motiu de fascinació i anàlisi. Entre els episodis més icònics de la història recent, la figura de Diana de Gales continua protagonitzant titulars dècades després de la seva tràgica mort. La imatge de Lady Di, associada a glamur, generositat i vulnerabilitat, roman viva en la memòria col·lectiva, especialment quan apareixen noves veus que reivindiquen el seu lloc en la seva vida privada.

Les darreres setmanes, l’atenció mediàtica s’ha reactivat amb la reaparició de James Hewitt, l’oficial de cavalleria que va mantenir un romanç amb Diana durant els anys més turbulents del seu matrimoni amb l’aleshores príncep Carles. El retorn de l’exmilitar al debat públic no ha passat desapercebut, i les seves declaracions han generat un autèntic rebombori als cercles monàrquics britànics.

James Hewitt trenca el seu silenci i revela detalls desconeguts

Va ser a través d’una entrevista televisiva en què James Hewitt va tornar a posar sobre la taula aspectes poc coneguts de la seva història amb Diana. No és la primera vegada que parla sobre aquest romanç: ja ho va fer al seu controvertit llibre “Love and War”, publicat el 1999, on va desvelar els moments més íntims de la seva relació.

| XCatalunya, redes

Tanmateix, ara el seu to és més reflexiu i personal. Hewitt insisteix que Lady Di va ser “el gran amor de la seva vida” i recorda la pressió constant a la qual es veia sotmesa la princesa, aïllada en un matrimoni que, segons les seves paraules, “l’asfixiava emocionalment”

L’exoficial assegura que Diana cercava refugi i comprensió lluny dels murs del palau, i descriu una relació marcada per la discreció, les cartes i les trobades secretes. Algunes d’aquestes cartes, més d’un centenar, han estat objecte d’especulació durant anys. Hewitt ha confessat que en va destruir diverses per respecte a la intimitat de la princesa, tot i que d’altres van quedar sota custòdia de la mare de Diana, Frances Shand Kydd, augmentant així l’aura de misteri al voltant de la seva correspondència.

Reaccions dels britànics

A les xarxes socials, la conversa ha ressorgit amb força. Molts usuaris a plataformes com X i Facebook han recordat antigues entrevistes de Diana on insinuava sentir-se “incompresa i sola”. Aquesta percepció ha pres un nou sentit arran de les recents paraules de Hewitt, que han trobat ressò fins i tot entre alguns excol·laboradors de la princesa, els quals confirmen que la relació amb el militar va ser un capítol important i autèntic de la seva vida.

| XCatalunya, The Royal Family Web.

Com era d’esperar, l’aparició mediàtica de James Hewitt ha provocat incomoditat a la família reial britànica. De moment, el Palau de Buckingham manté un perfil baix i es limita a remarcar la “privacitat” d’assumptes tan personals. Tanmateix, diverses fonts properes a la Casa Reial han deixat entreveure que el ressorgiment d’aquests testimonis no és ben rebut, especialment en un moment de transició per a la monarquia amb Carles III consolidant-se com a rei.

Reaccions de la premsa

Per la seva banda, alguns periodistes britànics experts en la reialesa han remarcat la diferència en la manera de gestionar aquest tipus d’escàndols en comparació amb el passat. La premsa britànica, lluny d’alimentar rumors sense fonament, s’ha centrat en l’anàlisi de les repercussions històriques i en l’impacte emocional que la figura de Lady Di continua tenint tant al Regne Unit com a la resta del món.

Les reaccions oficials han estat mínimes, però a les xarxes socials es detecta un clar contrast: mentre alguns seguidors de la reialesa es mostren crítics amb Hewitt per “reobrir velles ferides”, d’altres celebren la seva sinceritat i consideren que el seu testimoni ajuda a comprendre millor la complexa vida de Diana.

| Atstock Productions, XCatalunya, The Royal Family Web.

Reaparició de James Hewitt, ara què?

La reaparició de James Hewitt a l’esfera pública és, sens dubte, una mostra més que el llegat sentimental de Lady Di continua molt present. Cada nou testimoni afegeix matisos a la història de la “princesa del poble”, una dona la vida amorosa de la qual va estar marcada per la pressió mediàtica i els obstacles imposats per la institució. El mateix Hewitt, malgrat les crítiques, afirma que només desitja “honorar la veritat del que ha viscut”

Queda a l’aire si els pròxims mesos veurem noves revelacions sobre aquest vincle que, segons qui va conèixer Diana, va ser molt més que una simple anècdota sentimental. L’ombra de Lady Di continua projectant-se sobre la monarquia anglesa fins i tot després de dècades de silenci. Queda clar que la seva història mai no deixa de commoure i sorprendre.