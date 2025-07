94 anys, nova gesta de l'àvia Angeleta amb el seu cotxe

Als 94 anys, la iaia Angeleta ha tornat a demostrar que l'edat no és un obstacle quan es tracta de perseguir la independència. Aquesta vegada, la veterana catalana s'ha enfrontat a un nou desafiament: renovar el seu carnet de conduir després de passar una exhaustiva revisió mèdica. El que semblava una simple gestió es va convertir, gràcies al seu carisma i fortalesa, en una lliçó de vida que ha tornat a conquerir xarxes i mitjans per igual.

Al centre mèdic: la prova decisiva

Tot va començar aquest dimarts en un centre de Vic, on va ser acompanyada pel periodista Guillem Estadella per renovar el seu permís. Ja havia aprovat les proves de vista, audició i cor sense problemes. Només quedava el test de coordinació i anticipació, la part que més li generava nervis. “És la que em dona més ansietat, el cotxe aquell sortirà de la ratlla segur…”, va comentar entre rialles abans d'enfrontar-se al repte. La directora mèdica la va tranquil·litzar: “A vostè li agrada molt conduir i va molt tranquil·la. Doncs aquí igual”

Els resultats no van trigar a arribar. En pocs segons, es va confirmar que la iaia havia respost amb confiança i precisió, fins i tot millor que l'any anterior. “La meva percepció és que ho ha fet millor que l’any passat, més tranquil·la i més concentrada”, va valorar l'especialista.

Per què segueix conduint als 94

Àngela Coromina es va treure el carnet a 50 anys, motivada per la necessitat i la llibertat que li oferia després d'una vida dedicada al camp. Ara, el cotxe no és només un mitjà: és una eina essencial per a la seva rutina diària. “Per anar a comprar em fa molta falta, perquè no puc dur pes. Amb el cotxe vaig al supermercat, compro de tot, ho carrego, entro a casa amb el cotxe i ja ho tinc tot”, va explicar a Els teloners de Versió RAC1.

A les seves xarxes socials, la iaia comparteix vídeos del seu dia a dia al volant: com aparca, saluda quan passa i esclata a riure quan algú li pregunta si sap fer servir l'intermitent. Segons Informativos Telecinco, es va gravar un disfressa per Carnaval que imitava el seu famós Fiat 500: “Va ser molt divertit”. Amb més de 130 000 seguidors a Instagram, el seu compte –gestionat juntament amb el seu net Jordi– s'ha convertit en un homenatge a la vitalitat i autonomia de la tercera edat.

Reaccions sinceres i comentaris afectuosos a les xarxes socials

Després de rebre la gran notícia, Angeleta no va trigar a fer broma amb la seva neta Martina, que també acaba d'estrenar el carnet: “La punyetera se l'ha tret a la primera i ara em comença a prendre el cotxe… A mi no”, va relatar amb sorna. Va ser un moment entranyable que va arrodonir el seu missatge: hi ha vida al volant, fins i tot als 94 anys.

A Instagram, després de publicar la renovació, va escriure en català: “”M'agrada conduir!!! Ens trobem un any més, per aquestes carreteres…". Els seus seguidors van celebrar la notícia amb afecte i admiració. Un vídeo recent a TikTok fins i tot recordava la seva frase: “Quan porto el cotxe m'ho passo bé”

Cal acabar amb els prejudicis cap a la tercera edat

La història de la iaia Angeleta és una invitació a replantejar-se prejudicis sobre la vellesa. Acumula més de tres dècades al volant, una sola multa lleu i zero accidents. El que la distingeix no és només la seva edat, sinó la seva actitud positiva, la seva prudència i la capacitat d'adaptar-se: va deixar de conduir de nit, evita autopistes i opta per cotxes petits. A més, es va operar de cataractes fa dos anys per mantenir la bona visió

Amb una visió i un missatge clar, Angeleta forma part d'una generació que es nega a ser invisible. La seva història no només entreté, sinó que també inspira respecte per la independència en l'edat avançada