Apareixen noves imatges de Leonor de Borbó després de la polèmica del biquini

La princesa Leonor de Borbó es troba en el centre d'atenció mediàtica després de la filtració d'imatges que la mostren en un centre comercial de Punta Arenas, Xile. Aquestes fotografies, obtingudes de manera il·legal a través de les càmeres de seguretat de l'establiment, han generat una forta reacció per part de la Casa Reial espanyola i l'Ambaixada d'Espanya a Xile, que han presentat una denúncia formal davant les autoritats xilenes.

Una filtració

Durant una escala en la seva formació militar a bord del vaixell escola 'Juan Sebastián Elcano', la princesa Leonor va aprofitar el seu temps lliure per visitar un centre comercial a Punta Arenas.

Tanmateix, la seva privacitat es va veure compromesa quan les imatges captades per les càmeres de seguretat del lloc van ser filtrades i publicades per un mitjà local. Aquest fet constitueix una violació de les normatives de protecció de dades vigents tant a Xile com a Espanya.

@CasaReal

No és la primera vegada que l'hereva al tron espanyol es veu embolicada en controvèrsies relacionades amb la seva privacitat durant la seva travessia per Amèrica. Recentment, van sorgir rumors sobre l'existència de fotografies de la princesa en biquini durant la seva estada a l'Uruguai. Encara que aquestes imatges no han estat publicades, la seva mera existència ha generat preocupació a la Casa Reial.

Reacció de la Casa Reial: Letícia indignada

La Casa Reial espanyola ha manifestat el seu profund malestar per la filtració de les imatges al centre comercial xilè. En un comunicat, van qualificar l'acció com "inadmissible" i van emfatitzar que "no tot s'hi val" en l'obtenció d'informació. L'Ambaixada d'Espanya a Xile ha pres mesures legals, presentant una denúncia davant els Carabiners per la infracció de la normativa de protecció de dades.

Casa Real

Aquest incident ha reavivat el debat sobre els límits de la privacitat dels membres de la reialesa i l'ètica periodística en l'obtenció d'imatges. Mentre alguns argumenten que la vida pública de la princesa justifica un cert grau d'exposició, altres defensen el seu dret a la intimitat, especialment durant activitats personals i d'oci.

En programes de ràdio i televisió, periodistes i experts han discutit sobre la responsabilitat dels mitjans en la difusió d'aquest tipus de contingut. Alguns suggereixen que la normalització d'imatges quotidianes de la reialesa podria reduir l'impacte de futures filtracions i disminuir la pressió sobre els membres de la família reial.