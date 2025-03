Treuen a la llum el lleig gest de Letícia Ortiz amb una persona d'edat avançada

La reina Letícia ha tornat a ser el centre d'atenció mediàtica a causa d'un gest que ha generat controvèrsia i crítiques. En aquesta ocasió, es tracta de la seva actitud cap a Irene de Grècia, tia del seu marit, el rei Felip VI, qui pateix una malaltia irreversible.​

El gest que ha desfermat la polèmica

Segons fonts properes a la Casa Reial, la reina Letícia ha mostrat una actitud distant i poc empàtica cap a Irene de Grècia, qui pateix Alzheimer en estat avançat.

Malgrat que Irene resideix al Palau de la Zarzuela des de fa dècades i la seva salut ha empitjorat notablement, Letícia no ha mostrat interès a visitar-la ni a oferir-li suport emocional. Aquesta actitud ha estat interpretada per alguns com una falta de compassió i ha generat crítiques tant en cercles propers com en l'opinió pública.​

La mala relació amb la branca 'hel·lènica' ve de lluny

La relació entre Letícia i la família Borbó ha estat objecte d'especulació des del seu matrimoni amb Felip VI. Alguns mitjans han assenyalat que la reina ha mantingut una postura distant amb certs membres de la família reial, cosa que ha alimentat les crítiques cap al seu comportament.

Aquest recent episodi amb Irene de Grècia se suma a altres moments en què l'actitud de Letícia ha estat qüestionada, com la seva interacció amb la reina Sofia durant la missa de Pasqua el 2018, on es va evidenciar tensió entre ambdues.​ Tampoc cal oblidar que aquell incident va ser criticat públicament per la dona d'un cosí de Felip VI. Unes crítiques que van ser molt aplaudides... però Letícia Ortiz ni perdona ni oblida.

D'altra banda, defensors de la reina argumenten que el seu caràcter fort i la seva determinació són qualitats necessàries per modernitzar la monarquia espanyola.

Tanmateix, la percepció pública de Letícia continua sent polaritzada, i episodis com aquest contribueixen a mantenir el debat sobre el seu paper i actitud dins de la família reial.​

Una polèmica que no té fi

El gest de la reina Letícia cap a Irene de Grècia ha reavivat les discussions sobre la seva relació amb la família Borbó i el seu paper com a consort reial. Mentre alguns critiquen la seva falta d'empatia, altres defensen la seva autonomia i caràcter decidit. Aquest episodi posa de manifest la complexitat de les dinàmiques familiars en la monarquia espanyola i com aquestes afecten la imatge pública dels seus membres.​