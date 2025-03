'Com si fos ahir' 25 de març: El descobriment de la Itziar que no agrada a la Cristina

per Xavi Martín

El segon capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ arriba amb moments d'intensa tensió i complicacions emocionals que s'han anat gestant durant els últims episodis. Les decisions preses pels protagonistes comencen a tenir conseqüències cada vegada més importants.

A la primera trama, la situació al voltant del Jess continua deteriorant-se ràpidament. Després que la Naiara l'animés a denunciar el Ferni a la policia per poder escapar d'un món perillós que amenaça la seva seguretat, la situació es complica encara més quan la Patri té la inquietant sensació que algú l'ha seguida fins a casa. Aquest incident, que pot estar relacionat amb les represàlies del Ferni, fa augmentar notablement la inseguretat al pis, i ara tota la família viu amb por constant.

Davant d'aquesta situació tan greu, la Naiara decideix no quedar-se de braços plegats i desenvolupa un pla arriscat per obtenir proves que incriminin definitivament el Ferni. La situació és complicada ja que fins i tot el seu pare li exigeix que el Jess marxi. La Naiara s’ho juga tot a cara o creu. Li sortirà bé?

| TV3, Nongnapat de wowow, XCatalunya

La Itziar fa un descobriment

Mentrestant, al restaurant continua la controvèrsia per la intoxicació alimentària del càtering del gimnàs. Inicialment es va culpar l'Eva per haver traslladat els aliments en els seus propis tàpers, però la Itziar no es creu aquesta versió oficial.

Després de tot el conflicte que ja havia viscut per culpa de la Cristina(Carlota Olcina), que prèviament l'havia acusat injustament d'un error amb una comanda, ara rep una visita inesperada que li confirma les seves sospites: l'Eva no és la responsable. Malgrat aquestes evidències, la Cristina insisteix a negar qualsevol responsabilitat, tornant a generar tensions internes al negoci i posant en risc la confiança dins l'equip.

El Lluís supera tots els límits amb l'Eva

D'altra banda, la relació entre el Lluís i l'Eva torna a entrar en crisi profunda. Després d'haver-se assabentat recentment per l'Andreu que el Lluís tenia una germana amb qui havia perdut contacte, l'Eva ja sentia una profunda decepció per no haver estat informada d'aquesta part tan important de la vida del seu company.

| TV3

Ara, el Lluís fa un nou acostament que traspassa clarament els límits marcats per ella. A l’avançament ofert per TV3 hem pogut veure el seu habitual victimisme insinuant que li fa mal alguna cosa. A més, intenta que l’Eva l’acompanyi a l’hospital. Aquesta actitud invasiva fa que l'Eva es vegi obligada a prendre una decisió definitiva. S’atrevirà? O continuarà amb el lliri a la mà?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 25 de març de 2025?

L’episodi començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3 tindrà una durada de quaranta-un minuts. Com sempre, després del ‘Cuines’.