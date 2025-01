La dada d'audiència del TN el 2024 que deixa en evidència a Toni Cruanyes

2 de gener de 2025. Segon dia de l'any i és hora de fer balanç sobre el que ha passat el 2024. Els mitjans de comunicació analitzen com han tancat l'any anterior i comencen les primeres anàlisis que expliquen el que ha succeït. A Catalunya, TV3 és líder d'audiència i els programes d'informatius lideren aquest canal. No obstant això, cal reflexionar.

Ho explica l'expert en comunicació, Rocco Steinhäuser, en el seu perfil de Twitter. El Telenotícies Migdia i Telenotícies Vespre, però hi ha diferències respecte de 2023. La primera conclusió és que hi ha descens en la quota d'espectadors, en concret el Telenotícies Migdia ha perdut gairebé 3 punts (del 25,2 al 22,8%), cosa que significa uns 66.000 espectadors. El cap de setmana, el cop també és dur (cau 2,5 punts i 53.000 espectadors menys). El TN Migdia es manté i pren força respecte del TN Vespre. Es manté la quota del 29,9% el 2023 i 2024 però es perden 18.000 espectadors.

| TV3, XCatalunya

Per edats, els majors de 64 continuen sent els que més confien en els Telenotícies Migdia i Vespre. No obstant això, els d'edats entre 25-44 anys descendeixen clarament, passant del 22,6% al 19,6%, cosa que denota clarament una falta d'interès.

El descens del target comercial també és un problema, ja que han baixat els ingressos. El descens més destacable és el del TN Cap de Setmana Vespre, que passa del 16,2% al 13,3%.

Toni Cruanyes perd audiència

Toni Cruanyes s'ha convertit des de fa uns anys en un dels periodistes de referència de TV3. De moment, malgrat aquest descens, continuarà sent el responsable del TN Vespre. Els usuaris de xarxes socials han opinat sobre aquest tema i han realitzat algunes propostes que la Corpo podria tenir en compte.

"S'ha de replantejar el TN Vespre. Més anàlisi i més context", diu un usuari aportant el seu granet de sorra per solucionar el problema. Altres recorden el gir en la línia editorial de TV3, considerant que abusen dels reportatges a persones desfavorides i que intenten traslladar un missatge de consciència social.

| @toni_cruanyes

Toni Cruanyes va començar en el món del periodisme molt jove. Entre 1999 i 2003, va treballar al Servei Mundial de la BBC a Londres, produint contingut en anglès i espanyol per al públic llatinoamericà. Durant aquest període, va cobrir esdeveniments de rellevància internacional, com la detenció i posterior alliberament del dictador xilè Augusto Pinochet en territori britànic, experiència que va plasmar en el seu llibre "El llarg adéu de Pinochet".

El 2004, va col·laborar amb la ràdio de les Nacions Unides a Nova York, continuant la seva trajectòria en mitjans internacionals. El mateix any es va incorporar a la Televisió de Catalunya, com a corresponsal a Londres i París. També com a enviat especial a ciutats com Washington, L'Havana, Buenos Aires i Brussel·les. El 2009, va ser nomenat cap de la secció d'Internacional de TV3.

El 20 de gener de 2014, va assumir la presentació i edició del "Telenotícies Vespre" de TV3, aportant la seva experiència i perspectiva internacional a l'informatiu. Durant tot aquest temps també ha escrit diferents llibres i ha rebut premis literaris.