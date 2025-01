Antonio Resines dice que no es facha: 'Esa tontería de hablar en catalán...'

2025 empieza igual que terminó 2024. La catalanofobia da votos a los partidos que se presentan a las elecciones y abre puertas a aquellos que necesitan que se abran. Porque es lo único que ven abierto, porque ellos son de todo menos abiertos de mente. El último ejemplo lo hemos encontrado en Antonio Resines. Es el típico español medio, chapado a la antigua. El personaje de Diego en 'Los Serrano' le venía perfecto.

Es el Bertín Osborne cántabro. Cae simpático a algunos, le gusta el jamón, el vino y las mujeres. El empresario andaluz nunca ha escondido su simpatía por los partidos de derechas. Resines al contrario, siempre ha reconocido su simpatía por el PSOE. Pero ya lo sabéis. Da lo mismo un español de izquierdas que de derechas.

| ACN

En una entrevista en el diario El Mundo se ha quedado a gusto contra Catalunya, contra los catalanes y contra la lengua catalana. Lo de la España plurinacional y lo de respetar las lenguas coficiales le va grande. Ataques a Puigdemont, ataques a Junts, ataques al PSOE por pactar con ellos y ataques al uso del catalán en el Congreso.

Ataques a Carles Puigdemont

"Otra cosa que me parece indignante, lo último ya, es cómo no detuvieron cuando estuvo en España a este ídolo mío. Puigdemont. De vez en cuando está bien que lo diga alguien que no es de derechas. Yo he sido, soy y seré de izquierdas, he votado toda la vida al PSOE, pero lo de este Gobierno me parece indignante. Estáis haciendo cosas patéticas como pactos con partidos que son casi de ultraderecha y, encima, son nacionalistas, racistas y de todo. Si es que a los de Junts les caemos mal los españoles".

Resines no entiende como los Mossos de Esquadra no lograron detener al President. Le ha faltado sumarse a las críticas de muchos españoles contra la policía catalana.

Críticas al uso del catalán en el Congreso de los Diputados

"Y ¿cómo permitís que se metan con los jueces de esa forma, qué tontería es esa de que se hable en catalán y euskera en la Cortes? Es una fachada que me toca los cojones. Tenía ya ganas de decirlo. ¿Cuál es el idioma oficial de España? El castellano, los otros son lenguas cooficiales en sus territorios. ¿Pero qué tontería es esta de ver al presidente del Gobierno con un pinganillo en el Congreso mientras hablaba Nogueras?", empezó.

"Es una imagen que me dejó destrozado completamente. ¿Pero esto qué es? Y quiero decir todo esto aunque me llamen facha porque, a diferencia de todos esos exaltados que le insultan y le odian profundamente, yo no odio a Pedro Sánchez", continuó mostrando su enfado.

Antonio Resines, actor español

El debut cinematográfico de Resines se produjo en 1980 con la película "Ópera Prima", dirigida por Fernando Trueba. A partir de entonces, su presencia en el cine español se consolidó con una serie de interpretaciones en películas como "La línea del cielo" (1983), "La vida alegre" (1987) y "Amanece, que no es poco" (1989).

En 1997, su carrera alcanzó un punto culminante con su actuación en "La buena estrella", dirigida por Ricardo Franco, por la cual recibió el Premio Goya a la Mejor Interpretación Masculina Protagonista. Posteriormente, participó en "La niña de tus ojos" (1998) de Fernando Trueba, obteniendo una nominación al Goya al Mejor Actor.

| Telecinco

En el ámbito televisivo, Resines ha sido parte de series emblemáticas de la televisión española. Entre 1998 y 1999, protagonizó "A las once en casa". Sin embargo, su papel más reconocido llegó con "Los Serrano" (2003-2008), donde interpretó a Diego Serrano, consolidándose como uno de los actores más queridos por el público.

En años recientes, Resines ha continuado activo en la industria del entretenimiento, participando en programas de televisión y películas. En 2024, se unió como colaborador al programa "La Revuelta", conducido por David Broncano en RTVE, aportando su experiencia y humor característicos