Antena 3 pesca a TV3: Se'n va una presentadora

Antena 3 mou fitxa en ple inici de curs amb una incorporació pensada per al seu aparador d'entreteniment. La cadena prioritza consolidar els dissabtes de setembre, quan canvien hàbits i tornen els grans formats. L'objectiu és sostenir la notorietat de la franja mentre aterren les grans estrenes de la tardor.
Anna Simón torna a Atresmedia amb “Emparejados”
L'aposta arriba alineada amb el seu estil familiar i el seu focus en el públic comercial. La presentadora catalana Anna Simón deixa TV3 i torna a Antena 3 per sumar-se a “Emparejados”. Participarà com a rostre reconeixible en una secció de tall dating dins del show que condueixen Joaquín Sánchez i Susana Saborido.
El programa, presentat al FesTVal de Vitòria, inicia nova temporada amb convidats d'alt perfil. El retorn de Simón recompon l'aliança històrica entre la comunicadora i Atresmedia. “Emparejados” s'emetrà els dissabtes a les 22.00, amb l'impuls previ d’“Antena 3 Noticias Fin de Semana”.
El tàndem Matías Prats i Mónica Carrillo aporta inèrcia competitiva i gran record de marca. Aquesta combinació garanteix un lead-in potent i transversal per a l'entreteniment familiar. El disseny afavoreix la fidelitat per bloc i optimitza el consum lineal i diferit.
Competència directa i lectura editorial
La nit de dissabte és volàtil, alternant cinema, talent shows i gales a Telecinco i La 1. “Emparejados” proposa humor, confessions i jocs de parella per diferenciar-se en to i promesa. El segell Proamagna, responsable de “Joaquín, el novato”, assegura continuïtat d'univers i estil.
Què és “Emparejados” i per què encaixa
L'estratègia busca afinitat amb targets 25-54, amb especial tracció en femení jove i consum co-viewing. El format combina entrevistes, proves, joc i un mòdul de dating que amplia la interacció amb el públic. La presència de parelles conegudes i col·laboradors afegeix relat serialitzat entre entregues.
La distribució suma finestra internacional a través d’Antena 3 Internacional i atresplayer. És un entreteniment blanc, reconeixible i exportable, coherent amb el posicionament actual d’Antena 3. Simón venia de liderar títols a TV3 com “El lloguer”, “Persona infiltrada” i “El tros”, juntament amb Miquel Montoro.
Impacte a TV3 i trajectòria de la presentadora
El seu perfil ha crescut a Catalunya amb projectes d'arrelament local i to costumista. Per a TV3 suposa la marxa d'un rostre estimat, tot i que sense gran format, actualment en emissió. Per a Antena 3, recupera una figura amb bagatge a “Zapeando”, “El Hormiguero” i grans directes.
A Vitòria, l'equip va insistir que tot ocorre “de dos en dos”, prioritzant espontaneïtat i humor. Als despatxos, s'interpreta el fitxatge com a reforç de marca i talent de proximitat. La lectura de graella apunta a un dissabte més competitiu, amb bon lead-in i promesa clara.
Si l'acollida acompanya, la cadena consolidarà un bloc d'entreteniment estable al setembre. Antena 3 capitalitza un rostre popular de TV3 per diferenciar el seu prime time de dissabte. La combinació d'arrossegament informatiu, marca de casa i to familiar eleva la seva competitivitat.