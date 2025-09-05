Antena 3 pesca en TV3: Se va una presentadora

Antena 3 mueve ficha en pleno arranque de curso con una incorporación pensada para su escaparate de entretenimiento. La cadena prioriza consolidar los sábados de septiembre, cuando cambian hábitos y regresan los grandes formatos. El objetivo es sostener la notoriedad de la franja mientras aterrizan los estrenos fuertes del otoño.

Anna Simón regresa a Atresmedia con “Emparejados”

La apuesta llega alineada con su estilo familiar y su foco en el público comercial. La presentadora catalana Anna Simón deja TV3 y vuelve a Antena 3 para sumarse a “Emparejados”. Participará como rostro reconocible en una sección de corte dating dentro del show que conducen Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

El programa, presentado en el FesTVal de Vitoria, arranca nueva temporada con invitados de alto perfil. El regreso de Simón recompone la alianza histórica entre la comunicadora y Atresmedia. “Emparejados” se emitirá los sábados a las 22.00, con el impulso previo de “Antena 3 Noticias Fin de Semana”.

El tándem Matías Prats y Mónica Carrillo aporta inercia competitiva y gran recordación de marca. Esa combinación garantiza un lead-in potente y transversal para el entretenimiento familiar. El diseño favorece la fidelidad por bloque y optimiza el consumo lineal y diferido.

Competencia directa y lectura editorial

La noche del sábado es volátil, alternando cine, talent shows y galas en Telecinco y La 1. “Emparejados” propone humor, confesiones y juegos de pareja para diferenciarse en tono y promesa. El sello Proamagna, responsable de “Joaquín, el novato”, asegura continuidad de universo y estilo.

Qué es “Emparejados” y por qué encaja

La estrategia busca afinidad con targets 25-54, con especial tracción en femenino joven y consumo co-viewing. El formato combina entrevistas, pruebas, juego y un módulo de dating que amplía la interacción con público. La presencia de parejas conocidas y colaboradores añade relato seriado entre entregas.

La distribución suma ventana internacional a través de Antena 3 Internacional y atresplayer. Es un entretenimiento blanco, reconocible y exportable, coherente con el posicionamiento actual de Antena 3. Simón venía de liderar títulos en TV3 como “El lloguer”, “Persona infiltrada” y “El tros”, junto a Miquel Montoro.

Impacto en TV3 y trayectoria de la presentadora

Su perfil ha crecido en Catalunya con proyectos de arraigo local y tono costumbrista. Para TV3 supone la marcha de un rostro querido, aunque sin gran formato, actualmente en emisión. Para Antena 3, recupera una figura con bagaje en “Zapeando”, “El Hormiguero” y grandes directos.

En Vitoria, el equipo insistió en que todo ocurre “de dos en dos”, priorizando espontaneidad y humor. En despachos, se interpreta el fichaje como refuerzo de marca y talento de proximidad. La lectura de parrilla apunta a un sábado más competitivo, con buen lead-in y promesa clara.

Si la acogida acompaña, la cadena consolidará un bloque de entretenimiento estable en septiembre. Antena 3 capitaliza un rostro popular de TV3 para diferenciar su prime time de sábado. La combinación de arrastre informativo, marca de casa y tono familiar eleva su competitividad.