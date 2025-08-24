Anglaterra, en suspens: un testimoni assenyala Carles III i treu la veritat a la llum

L'escàndol no ha abandonat els passadissos de Buckingham i ho ha fet fins i tot quan els seus protagonistes no hi han passat. La polèmica s'ha associat de manera intrínseca als moviments de la Família Reial britànica i tots els seus membres han tingut els seus propis embolics. Uns han retut comptes davant la justícia i altres ho han fet davant el poble: Ningú s'ha alliberat d'aquesta ombra, ni tan sols Carles III d'Anglaterra.
Carles III ha intentat servir d'exemple després d'ocupar un tron que se li ha resistit massa temps. Ha arribat al càrrec poc després de començar la seva batalla contra el càncer. Ha mostrat la seva voluntat de complir amb el seu deure, però també s'ha parlat molt del seu temperament.
El príncep Andreu s'ha guanyat a pols la fama de fill díscol d'Isabel II. Els seus afers tèrbols amb menors d'edat l'han portat als tribunals per la seva amistat amb Epstein. Ha tingut problemes econòmics i ha protagonitzat polsos amb la seva família.
Sorpresa a Anglaterra per l'última hora de Carles III
Però ara ha estat el mateix Carles qui s'ha enfrontat a un que ha fet mal de manera especial. Els seus treballadors han decidit plantar-li cara i l'han acusat d'un tracte denigrant.
En els darrers dies, s'ha parlat molt d'ell i això que ha estat de vacances i immers en la recuperació pel seu càncer. Precisament aquestes vacances han estat motiu de comentaris perquè les ha passat lluny de la seva esposa, la reina Camila. Ella ha gaudit d'un iot de 34 milions d'euros per aigües de Grècia, sense el seu marit i els tabloides han explotat la separació temporal del matrimoni.
Però el focus s'ha centrat ara en els jardiners al servei del rei. Ells han denunciat no haver rebut un tracte digne: “Hi ha una investigació oberta, he tingut accés a un document intern que m'ha sorprès. El més senzill que diuen d'ell és que és superb i exigent i a partir d'aquí tot és una sèrie de denúncies per maltractament”, ha explicat un testimoni.
Els jardiners de Carles III es rebel·len contra ell
No ha estat una queixa aïllada: onze jardiners de Highgrove House han confirmat la denúncia i han assegurat que el rei ha gaudit intimidant-los. Que ha estat malhumorat i mesquí, que no ha dubtat a cridar-los al menor error. Altres assessors reials han donat suport a l'acusació i han assenyalat que “no distingeix la nit del dia” i que ha actuat com un home capritxós.
S'ha recordat que enfrontar-se a un rei no és senzill. Encara menys en l'àmbit judicial. Per això s'ha dubtat que la investigació tingui recorregut.
Ningú ha esperat un acomiadament reial per manca de maneres. Tanmateix, les revelacions han deixat Anglaterra en suspens