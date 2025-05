El consell clau de Sharon Stone: 'La gent creu...'

Als seus 67 anys, Sharon Stone continua sent una icona de bellesa, carisma i vitalitat. La seva última aparició a les xarxes socials ha causat furor: l'actriu va publicar una imatge davant del mirall, en biquini, amb un abdomen pla i una figura que ha deixat mig món sense paraules. Però, més enllà de les fotos, ha estat la seva sincera entrevista amb Vogue la que ha despertat una onada d'admiració i interès pel seu estil de vida i benestar físic.

Una filosofia de moviment constant

Per a Stone, no es tracta de passar hores al gimnàs ni d'aixecar peses com si fos una atleta olímpica. “La gent creu que cal anar al gimnàs tot el temps… però no és així”, va declarar. La seva fórmula és més senzilla i també més natural: mantenir-se en moviment al llarg del dia.

Des d'aixecar les cames i fer petites puntades fins a estirar-se a terra i fer alguns salts. Tot compta. El més important, segons ella, és no quedar-se quieta, fins i tot enmig d'una jornada tranquil·la. I aquest consell s'ha convertit en una mena de mantra per a milers de persones que busquen en ella una inspiració de vida activa.

L'entrenament més peculiar: el “ThighMaster”

Un dels moments més comentats de la seva entrevista va ser quan va confessar el seu ús freqüent d'una eina de fitness molt popular als anys 90: el ThighMaster de Suzanne Somers. “Me'l poso entre les cames mentre miro la tele… els meus fills i els seus amics es moren de riure, però també l'utilitzen”, explicava divertida.

Aquest dispositiu, encara que sembli antiquat, continua funcionant per tonificar cames i abdomen sense necessitat de grans esforços ni de sortir de casa. En paraules de Stone, és la constància el que marca la diferència, no la intensitat.

La seva relació amb l'aigua i l'exercici

A més del ThighMaster, l'actriu s'entrena a la piscina amb turmelleres llastades, cosa que li permet augmentar la resistència sense forçar les articulacions. La seva entrenadora personal, Kristine Marie, assegura que aquest mètode ha permès a Sharon mantenir-se en forma, millorar la seva capacitat cardiovascular i cremar més calories sense riscos.

També ha incorporat el pickleball, un esport de raqueta que barreja elements del tennis, el bàdminton i el ping-pong. És una manera divertida de fer exercici, que a més millora la coordinació, l'equilibri i la resistència, tot sense perdre el factor lúdic.

L'equilibri cos-ment

Però Sharon Stone no només cuida el seu cos: també cuida la seva ment i el seu esperit. Després de patir un vessament cerebral el 2001, l'actriu va iniciar una transformació profunda a la seva vida. Medita diàriament, es recolza en escriptures budistes i busca sempre estar en contacte amb el seu “resplendor”.

“És una presència que ve del benestar. I també de la confiança”, va explicar recentment en una entrevista amb Oprah. Per a Stone, estar bé per dins és com a mínim igual d' important que veure's bé per fora.

I el més impactant: ha llançat la seva pròpia línia de benestar!

El que ningú no esperava és que, després d'anys compartint els seus secrets, Sharon Stone hagi decidit llançar la seva pròpia línia de productes de benestar i entrenament. L'actriu ha treballat en secret juntament amb un equip d'experts en fitness i nutrició per crear una col·lecció d'elements que inclouen des de petits aparells d'exercici per a casa fins a suplements naturals i guies de meditació.

L'anunci s'ha fet avui oficial i la seva web ja està activa. El preu de sortida del pack complet —que inclou ThighMaster edició especial, turmelleres, vídeos exclusius i una guia d'alimentació i meditació— serà de 149 euros. I tot amb el segell personal de Sharon.