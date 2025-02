La anécdota viral entre Laura Escanes y Emma Vilarasau

En la reciente gala de los Premios Goya 2025, celebrada en Granada, se vivió un encuentro entrañable entre dos destacadas figuras catalanas: la influencer Laura Escanes y la reconocida actriz Emma Vilarasau. Este episodio, que rápidamente se volvió viral, refleja la admiración y respeto que Escanes siente por Vilarasau, así como la humildad y calidez de la actriz.

La intérprete catalana no fue galardonada en esta ocasión, pero dejó para el recuerdo un momento que Laura Escanes luego hizo público. Además, también fue protagonista con algunas declaraciones que no han pasado desapercibidas.

| RTVE

El contexto

Laura Escanes se ha convertido en una de las influencers más influyentes de Cataluña. Su autenticidad y carisma le han permitido trascender las redes sociales para consolidarse como presentadora de televisión y creadora de contenido. Actualmente, brilla al frente de programas como La travessa y participa en pódcasts donde deja titulares en cada aparición.

Por otro lado, Emma Vilarasau es una de las actrices más respetadas del panorama teatral y cinematográfico en España. Con una trayectoria impecable de más de 40 años, ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su talento y dedicación. En esta edición de los Goya, estuvo nominada a Mejor Actriz Protagonista por su papel en Casa en flames, consolidando su estatus como una de las grandes intérpretes de la escena catalana.

Precisamente por esta misma interpretación ya fue galardonada en los Premios Gaudí y en los Premios Feroz. A sus 60 años, la actriz catalana está viviendo un momento especialmente dulce y su brillante sonrisa y humildad ya han levantado pasiones.

La anécdota en la alfombra roja

Durante la gala, Laura Escanes tuvo la oportunidad de encontrarse con Emma Vilarasau en la alfombra roja. Según contó ella misma en una nota de voz enviada a Juliana Canet, presentadora del programa Que no surti d'aquí de Catalunya Ràdio, se sintió nerviosa al ver a la actriz y decidió acercarse a felicitarla.

En sus propias palabras: "Saludé a Emma Vilarasau. De sopetón la vi, y vi que me miraba y pensé: 'Creo que no sabe quién soy'. Pero la felicité. Y dije: 'Te quería dar la enhorabuena, me encanta...'. Y me dice: 'Gracias, bonita'. Súper mona, ella. Visca Catalunya. Y me marché. Después pensé: 'Seguramente no sabe quién soy'".

La escena generó risas y ternura entre los oyentes del programa, ya que Escanes se mostró tan natural y sincera como siempre. La duda sobre si Vilarasau la reconoció o no queda en el aire, pero lo cierto es que la actriz respondió con su característico encanto.