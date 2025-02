Victoria Federica parla sobre les seves festes boges

Victoria Federica de Marichalar i Borbó, filla de la Infanta Elena i neboda del Rei Felip VI, ha estat una figura recurrent als mitjans. Degut a la seva polèmica vida social i la seva recent incursió en el món de les xarxes socials com a influencer. Amb més de 300.000 seguidors a Instagram, on s'identifica com @vicmabor, ha compartit diversos aspectes de la seva vida, des d'esdeveniments de moda fins a moments més personals.

El context

En una recent entrevista al pòdcast Nude Project, conduït per Bruno Casanovas i Àlex Benllonch, Federica va abordar diversos temes relacionats amb la seva vida pública i privada. Un dels punts destacats va ser la seva reacció en recordar-li una nit de festa a Madrid que va generar titulars en el seu moment. Al respecte, va comentar: "És que pff no opino, perquè és que és ridícul, o sigui perdó eh".

Va afegir entre rialles: "Jo no me'n recordo d'això però, acabarà trifàsica o no, què passa?. Jo crec que en aquell moment que anava a La Nuit, que hi vaig anar un parell de vegades o quatre, tindria divuit, dinou anys. I quina persona a aquesta edat no acaba la nit una mica contenta en una discoteca, no?".

| YouTube: Chance

Declaracions oficials i reaccions

Aquestes declaracions han generat diverses reaccions en l'àmbit mediàtic i a les xarxes socials. Alguns usuaris han elogiat la seva sinceritat i naturalitat en abordar temes personals, encara que la majoria han criticat la seva actitud, considerant-la poc apropiada per la seva posició privilegiada. No obstant això, és evident que Victoria busca mostrar-se tal com és, sense filtres, cosa que ha ressonat amb una audiència jove que valora l'autenticitat, encara que molt pocs s'ho compren.

A més de la seva presència a les xarxes, Victoria Federica ha ampliat la seva projecció pública participant en el programa de televisió "El Desafío". I protagonitzant campanyes publicitàries, com la recent col·laboració amb la marca Nude Project juntament amb Belén Esteban, aprofitar el seu estatus ja establert pel seu molt injust llinatge. La seva participació al pòdcast de Nude Project també ha estat un moviment estratègic per connectar amb una audiència més àmplia i diversa.

Un té para la sobrina del Rey de España, por favor

Al pòdcast, també es van abordar altres temes, com el seu paper a "El Desafío", les seves artificials amistats en el món d'influencers i l'experiència en programes com "El Hormiguero". Aquestes aparicions han permès a Victoria Federica mostrar facetes de la seva personalitat que abans eren desconegudes pel públic, intentant acostar-la més a la gent.

Amb 24 anys, Victoria Federica es troba en una etapa de transició, explorant noves facetes de la seva vida i carrera. La seva evolució i les decisions que prengui en el futur seran observades de prop pel públic i els mitjans. Interessats a veure com equilibra la seva herència familiar amb el seu perillós desig d'independència i autenticitat en un món modern on no encaixa.