Ho revela Juliana Canet: Actor de Merlí va ser xicot de Bad Gyal i no és Carlos Cuevas

per Pol Nadal

El món de l'espectacle català continua oferint sorpreses. La darrera arriba de la mà de Juliana Canet. La coneguda influencer ha revelat una dada inesperada. Segons Canet, Bad Gyal va mantenir una relació sentimental amb un actor de Merlí. Aquest actor, a més a més, no és Carlos Cuevas, com molts podrien pensar.

Bad Gyal: Una estrella global amb arrels catalanes

Alba Farelo, més coneguda com a Bad Gyal, és una de les artistes més importants del panorama musical. Va néixer a Vilassar de Mar, un petit poble del Maresme. És filla d'Eduard Farelo, actor conegut al món del teatre i la televisió. La seva carrera va començar amb temes com Fiebre y Pai. Poc després, Bad Gyal es va convertir en una estrella global. Amb cançons com Alocao i 2AM, ha conquerit les llistes d'èxits. El seu estil únic, barreja de 'reguetón' i dancehall, ha marcat tendència.

David Solans: L'actor que va enamorar Bad Gyal

David Solans també va néixer a Vilassar de Mar, igual que Alba. És conegut principalment pel seu paper com Bruno a Merlí. A la sèrie, el seu personatge viu un romanç amb Pol, interpretat per Carlos Cuevas. Aquest rol el va convertir en un referent per al públic jove. Segons Juliana Canet, David i Alba van mantenir una relació sentimental abans que ella aconseguís la fama internacional. Tots dos van aconseguir mantenir el seu romanç lluny dels focus.

La revelació que ha sorprès tothom

Juliana Canet va donar aquesta informació en una entrevista recent. Segons va explicar, aquesta relació era totalment desconeguda per al públic. Des que es va fer pública, les xarxes socials no han deixat de comentar-les. Els fans de Merlí i Bad Gyal s'han mostrat sorpresos. Alguns fins i tot han intentat buscar fotos de la parella, encara que no s'han trobat proves. Ni Bad Gyal ni David Solans han confirmat ni desmentit aquesta informació.

Curses reeixides per separat

Actualment, Bad Gyal continua dominant la indústria musical. És una de les artistes espanyoles més escoltades a nivell internacional. El seu estil i la seva personalitat l'han convertit en un referent de la música urbana. Per la seva banda, David Solans continua la seva carrera com a actor. Tot i que es va allunyar dels grans focus després de Merlí, continua participant en projectes de cinema i televisió. Tots dos representen el talent emergent de Vilassar de Mar, cadascun en el seu àmbit.

Un romanç inesperat

Aquest romanç del passat ha despertat gran interès entre els seguidors de tots dos. Tot i que pertany a una altra etapa de les seves vides, ha generat curiositat. La connexió entre ells és un exemple de com el món de l'espectacle ens pot sorprendre. Ara cal veure si decideixen donar més detalls o prefereixen deixar aquest capítol en el passat. Mentrestant, la notícia continua sent tema de conversa a les xarxes socials i entre els seus fans.