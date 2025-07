Anabel Pantoja la vuelve a liar con otro pueblo catalán: Ridículo histórico

Ha sido un año de altos y bajos para Anabel Pantoja. A sus 39 años (cumplidos este 15 de julio), la sobrina de Isabel Pantoja ha sorteado momentos difíciles: el nacimiento de su primera hija Alma en noviembre de 2024, su ingreso hospitalario por complicaciones y un proceso judicial que ha marcado su vida personal.

Sin embargo, su desparpajo y simpatía no han desaparecido. Recientemente, en un evento familiar y durante una cena en Catalunya, volvió a generar revuelo… Esta vez, con un pequeño lío geográfico-gastronómico que ha dejado más risas que polémicas.

De “Trent” a Tremp: anécdota en el corazón de los Pirineos

Hace apenas unos días, Anabel acompañó a su hermano político a la ceremonia de entrega de despachos militares en Tremp (Lleida). En sus historias de Instagram, indicó que se sentía como en la película Ocho apellidos catalanes, precisamente por su arranque con el nombre.

| Instagram

"El pueblo se llama Trent, pero no es un tren. Ten. Tem." Bromeó, reconociendo su fallo en la pronunciación. Una equivocación divertida que fue bien recibida por sus seguidores; refleja esa naturalidad que le caracteriza.

La gamba de Palamós

Ya en plena celebración mensual de su cumpleaños, Anabel protagonizó el momento más comentado de la velada. Desde el restaurante El Senador, abrió una ronda de gambas a la plancha, recordando un debate previo en la boda de Susana Molina: ¿gamba de Huelva o gamba de Palamós? "Soy team gamba de Huelva", afirmó, aunque pronto dudó. Ante la cámara, preguntó al novio.

"¿De Palamós?" Él ríe y confirma. Ella se corrige a medias, confundiendo "Barce… Catalunya". Después atribuye al producto "de Menorca", en un giro final inesperado. Pero al probarla, su entusiasmo es evidente y corrige el tiro: era la joya roja de Palamós.

| Instagram, XCatalunya, Canva Creative Studio

También intentó imitar el catalán con un “coyons (collons)”, dirigiendo el momento a amigas como Alba Paúl y Dulceida: ambas defensoras de la gamba local. Y aunque no dominó topónimos ni acentos, sí logró lo que perseguía: arrancar sonrisas y elevar la fama del producto catalán.

Reacciones en redes sociales

En Instagram, su vídeo no tardó en viralizarse. Algunos medios como El nacional lo definieron como “alucinación por la gamba catalana que no sabe pronunciar”. Entre humor y cariño, los fans aplaudieron su espontaneidad: muchos destacaron su autenticidad y la forma tan natural de integrar moda, viajes y gastronomía en su día a día. No hubo voces críticas: ni puristas ni gourmet juzgaron, más bien celebraron el guiño cómplice.

En redes se multiplicaron los memes: desde fotos de “Trent” para etiquetar a Tremp, hasta reacciones riendo con “coyons”. El debate sobre la gamba sigue abierto, pero esta vez en tono festivo y con buena gastronomía de por medio.

| @anabelpantoja00

Meses atrás, Anabel había regresado a las redes con un vídeo de lágrimas que mostró vulnerabilidad y cercanía. Su comunidad respondió con cariño, con miles de mensajes solidarios y una confirmación: su público sigue ahí, acompañándola entre dramas y risas.

¿Qué será lo siguiente?

Muchos usuarios de redes sociales se preguntan qué será lo siguiente. Ahora, tras el lío con Tremp y la clásica gamba roja de Palamós, solo queda preguntar: ¿iremos con ella a la Costa Brava este verano a degustar uno de los mejores productos de nuestra gastronomía?