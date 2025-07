Anabel Pantoja riu pel nom d’un poble català i fa el ridícul a les xarxes

per Pol Nadal

L'estiu ha portat una d'aquelles anècdotes estiuenques que van directes al cor, però que també generen certa polèmica. La influencer i col·laboradora televisiva Anabel Pantoja ha protagonitzat una divertida –i una mica maldestra– incursió a Catalunya, quan intentava pronunciar el nom de “Tremp” en ple viatge amb la seva família. El que hauria estat un simple descuit lingüístic s'ha convertit en un fenomen viral amb ressò més enllà de la seva gràcia andalusa.

Entre rialles i ràbia

La història comença en un cap de setmana molt significatiu. Es va desplaçar fins a Talarn per acompanyar el seu cunyat en el lliurament de despatxos, un acte militar al qual fins i tot acudeix el rei Felip VI. La neboda d'Isabel Pantoja, coneguda per la seva simpatia i el seu estil informal, va decidir compartir el viatge amb els seus seguidors a Instagram. Des del tren Sevilla–Lleida Pirineus (“Un tren de tres-centes hores”, segons ella), fins al trajecte en cotxe cap al seu destí final.

Ja a Tremp, en baixar del cotxe i passejar amb una maleta pels carrers, arriba l'instant estel·lar: “El poble es diu Trent, però no és un tren. Ten. Tem…” repeteix, sense encertar-ho. Ho intenta tres vegades, cada cop amb més nerviosisme, fins a deixar anar “És com si estigués a ‘Ocho apellidos catalanes’”. El moment, gravat en vídeo, va sumar milers de visualitzacions en poques hores.

El que Anabel va compartir a les xarxes

A Instagram, Anabel va mantenir el seu estil simpàtic i proper. En diverses stories, alternant gaspatxo andalús i rialles, va explicar la seva odissea amb “Un tren etern” i la seva incapacitat per pronunciar Tremp. No va demanar disculpes, però sí que va mostrar la seva cara més autèntica, divertida i una mica desorientada, acompanyada de la maleta que semblava testimoniar que se sentia en una illa remota de l'Índic.

Els seus seguidors van reaccionar amb afecte: molts van comentar que és normal ensopegar amb les llengües autòctones en altres comunitats i que el vídeo els va semblar entranyable més que ofensiu.

Catalanofòbia o descuit simpàtic?

Mentre alguns mitjans han criticat que la seva reacció remet a clixés catalanòfobs, d'altres l'han defensat com un gest espontani, sense intenció d'ofendre. La frase sobre “Ocho apellidos catalanes” connecta directament amb un passat polèmic del cinema espanyol, tot i que la jove no buscava polèmica, només expressar un instant de desconcert i humor.

Sigui quina sigui la interpretació, l'episodi serveix per recordar que els errors lingüístics solen tenir repercussió a les xarxes, especialment quan es difonen amb naturalitat.

Sempre passa el mateix

Hauria d'haver matisat les seves paraules Anabel o demanar disculpes? O n'hi ha prou que la seva intenció era simplement entretenir? El cert és que el vídeo ha generat un debat amable i reparador. Per ara, la influencer no ha fet cap pronunciament més sobre l'assumpte, però l'enrenou ja ha estat suficient per ocupar titulars.

Potser el pròxim pas serà una visita amb guies locals o un “Tremp Tour” improvisat, que demostri la seva curiositat per la cultura catalana. La veurem tornant a Tremp amb humor i respecte? Només el temps i la seva pròxima story ho diran.