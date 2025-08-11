Anabel Pantoja, sense David Rodríguez i amb un anunci important: 'El van sedar i…'

Els últims dies per a Anabel Pantoja han estat una muntanya russa d'emocions. La neboda d'Isabel Pantoja ha gaudit d'unes vacances en un creuer al costat de la seva filla i la seva parella, David Rodríguez. En tornar a la normalitat, Anabel ha fet un anunci sobre una situació que ha vist a la televisió i ha confessat que "el van sedar i ara està en coma".
Han estat dies especials, però també marcats per contratemps. La influencer ha compartit amb els seus seguidors cada instant del viatge, mostrant la seva naturalitat habitual. Enmig de la travessia, la parella ha celebrat l'aniversari del fisioterapeuta.
Ha estat una ocasió feliç en què tots dos han deixat clar que travessen un gran moment personal després del naixement de la seva primera filla. Aquests instants han servit com a respir enmig de la complicada situació que afronten des de fa mesos, després de l'ingrés hospitalari de la seva petita, Alma, en un hospital de Canàries. El procés judicial segueix en marxa i esperen la resolució del jutge.
Anabel Pantoja emet un inesperat comunicat després de les seves vacances amb David Rodríguez
Anabel Pantoja sempre s'ha mostrat propera. Ha compartit missatges quotidians i moments durs amb la mateixa transparència. En aquesta ocasió, hem vist Anabel trencar-se a les xarxes socials després de conèixer una història que s'ha explicat a la televisió i que l'ha deixada profundament afectada.
“Una persona no es pot morir per una torçada de turmell. Que injust!” ha escrit en majúscules.
En el seu missatge, ha reclamat que “tots els metges d'aquest hospital posin tots els coneixements i interès per salvar aquest home per Déu”. La publicació ha estat acompanyada d'un vídeo on se l'ha vist plorant sense poder contenir-se.
Anabel Pantoja se sent trista per la situació de la jove que ha vist a la televisió
Entre llàgrimes, ha relatat el cas de Carmen Haro, una jove el pare de la qual roman en coma induït després d'una excursió. “La noia aquesta, Carmen Haro, té el pare en coma… Per una torçada de turmell… El van sedar i ara està en coma, on arribarem?” ha dit Anabel.
La història es remunta al 20 de juny, quan Carmen i el seu pare van sortir a fer senderisme. L'home es va fracturar el turmell i va ser atès pels serveis d'emergència. Va pujar a l'ambulància conscient, però, segons denuncia la seva filla, li van administrar un sedant que li va provocar una aturada respiratòria i, després, el coma induït.
Aquest dilluns, el programa Vamos a ver ha ofert les últimes dades del cas. Anabel ha reconegut que s'ha sentit profundament commoguda i ha volgut donar visibilitat a la situació, sumant-se al clam per respostes i justícia.