El príncep Guillem i els Windsor fan un pas més: el nou nadó ja té nom

Al cor de l'aristocràcia britànica, les històries combinen tradició i relacions reals que travessen generacions. I quan els Windsor fan un pas, el món mira amb atenció, sobretot si aquest pas implica noves generacions. El príncep Guillem i el seu cercle més proper tornen a ser protagonistes d'una notícia que barreja llinatge, emoció i continuïtat.

Guillem forma part d'aquesta història des d'un començament i la felicitat envolta tota la seva família. Es tracta de les connexions que enforteixen una família reial que continua marcant el ritme de la història britànica. Una nova integrant s'ha afegit a la història de les famílies més reconegudes del Regne Unit.

| Europa Press

Un nou capítol a la família propera a Guillem

El duc i la duquessa de Westminster han donat la benvinguda a la seva primera filla, nascuda a Londres. La parella, que es va casar el juny de 2024 a la catedral de Chester, viu ara un dels moments més significatius des del seu enllaç. El seu casament, que va reunir figures clau de la reialesa, va comptar amb la participació del príncep Guillem com a acomodador, reflectint la proximitat entre tots dos amics.

Hugh Grosvenor manté una estreta amistat tant amb Guillem com amb el seu germà, Harry, tot i que aquest darrer no va assistir a la cerimònia. L'absència es va interpretar com una conseqüència de l'allunyament entre els germans. En l'àmbit personal, el duc ha guanyat reconeixement no només pel seu títol, sinó també per la seva filantropia; per exemple, el 2020 va donar 12,5 milions de lliures per combatre la pandèmia.

Ara, el naixement de la seva filla marca una nova etapa en la seva vida familiar. La nena ha estat anomenada Cosima Florence Grosvenor, un nom que reflecteix elegància, tradició i un clar vincle amb la història aristocràtica del Regne Unit.

Cosima: una hereva amb història

L'arribada de Cosima ha estat rebuda amb entusiasme per la família i pels seguidors de la reialesa. La nena ja forma part d'una xarxa de relacions nobles que connecta amb la monarquia britànica de manera directa. Cal recordar que el duc de Westminster és padrí del príncep George, fill gran del príncep Guillem.

La fortuna i els títols de la família del duc de Westminster fan de Cosima una figura notable des de l'inici. El seu pare va heretar el seu títol i una extensa empresa als 25 anys, després de la mort del seu pare el 2016. Des de llavors, lidera una de les empreses immobiliàries més influents del Regne Unit.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Amb l'arribada de Cosima, la història d'aquesta poderosa família s'estén una generació més. Els ducs han demanat privacitat per gaudir d'aquest moment com a família. “Tant la duquessa com Cosima es troben bé”, van afegir al comunicat.