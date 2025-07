Anabel Pantoja (39 años) da una noticia que deja en vilo a su novio, David Rodríguez

Anabel Pantoja, de 39 años, ha sorprendido a sus seguidores con un mensaje que puede haber dejado en vilo incluso a su pareja, David Rodríguez. La influencer ha vivido un giro inesperado en sus vacaciones, revelando un momento personal que ha trastocado sus planes estivales y su actividad profesional.

Conocida por su cercanía en redes y su sinceridad, la sobrina de Isabel Pantoja ha reconocido públicamente que no atraviesa su mejor momento. Una combinación de problemas físicos, desgaste emocional y la ausencia de su pareja en momentos clave, han terminado por afectar su habitual energía positiva. ¿Qué ha ocurrido exactamente para que Anabel Pantoja lance este mensaje que ha descolocado incluso a los más cercanos?

| Instagram, @anabelpantoja00

Anabel Pantoja confiesa que su lesión le impide trabajar al cien por cien

Este verano está siendo especialmente distinto para Anabel Pantoja. No solo ha sido el primero que celebra como madre, sino que también ha sido el primero en el que ha soplado las velas sin David Rodríguez a su lado. Una ausencia que se ha hecho notar en sus publicaciones y en su estado de ánimo.

Lejos de los planes idílicos, Anabel ha tenido que enfrentarse a situaciones incómodas. Primero fue su lesión en el brazo tras una caída durante su estancia en Casa In, donde compartió momentos con influencers como Dulceida, Susana Bicho y Nagore Robles. Luego, se sumó un herpes labial que ha complicado aún más su día a día, y aunque ha intentado mantener la sonrisa, los últimos acontecimientos parecen haber sobrepasado su resiliencia.

La revelación, que ha generado inquietud entre sus seguidores y, sin duda, en su pareja David Rodríguez, llegó a través de Instagram. En un vídeo cargado de sinceridad, Anabel se mostró resignada y algo superada por la situación:

| Instagram, @anabelpantoja00

"El herpes va desapareciendo, así que voy viendo la luz; el codo, voy teniendo un poco de movilidad. Voy viendo un poco el final del camino, voy a mejor. El pie sigue cojeando, pero está mucho mejor", explicó.

Ella misma cuenta que no está bien del todo, y eso afecta directamente a su trabajo: "Estoy un poco impedida y cogida de manos. Voy a grabar algo o voy a hacer algo y tengo un aspecto que ya veis… Ahora estoy grabando con la mano izquierda y soy una verdadera inútil. Tampoco es que esté en mi mejor momento", confesaba abiertamente.

Aunque intenta mantener el ritmo, reconoce que no puede hacerlo con normalidad: "Pero aun así tengo muchas cosas pendientes que publicar y cosas que contaros". Un mensaje que evidencia su compromiso con su comunidad, pero también su desgaste.

Anabel Pantoja cuenta que hará un viaje sanador sin desvelar si lo hará junto a David Rodríguez

Consciente de que necesita un respiro, Anabel ha decidido poner tierra de por medio. Así lo ha contado en el mismo vídeo, anunciando que en pocos días pondrá rumbo a un destino que no ha revelado. Según sus propias palabras, "me va a sanar, me va a despejar, me va a alegrar y me va a curar hasta el codo".

Lo curioso es que ha preferido no desvelar ni el lugar al que se dirige ni con quién compartirá ese viaje. Un detalle que no ha hecho más que avivar la curiosidad de sus fans que se preguntan si lo hará con David Rodríguez. Por ahora, lo único claro es que Anabel busca cuidarse, desconectar y, sobre todo, recuperar la energía perdida tras unas semanas cargadas de obstáculos.

| Instagram, @anabelpantoja00

Anabel Pantoja ha afrontado con valentía uno de los veranos más desafiantes de su vida. Entre problemas de salud, la distancia con David Rodríguez y nuevas emociones como madre, la influencer ha optado por la sinceridad y el autocuidado. Ahora, con un viaje por delante y el apoyo de los suyos, solo queda ver si este paréntesis será el comienzo de su plena recuperación.