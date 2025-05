Ridícul de Gonzalo Bernardos desbarrant a La Sexta contra el Barça: 'Tinc...'

L'economista Gonzalo Bernardos ha tornat a ser el centre de la polèmica després de les seves recents declaracions a La Sexta, on va carregar contra el FC Barcelona, generant una onada de crítiques entre els aficionats culers.

Què ha passat ara?

Durant la seva intervenció al programa "Més Vale Tarde", Bernardos va expressar la seva satisfacció per la derrota del Barça, afirmant: "He tingut tres alegries". Aquestes paraules, pronunciades en un to que molts van considerar provocador, no van passar desapercebudes per a l'audiència, especialment per als seguidors del club català.

L'economista, conegut pel seu estil directe i sense filtres, no va dubtar a mostrar el seu descontentament amb la gestió del club blaugrana, assenyalant que "ni Catalunya, ni Espanya surten ben parats" en referència a la situació actual de l'equip. A més, va qüestionar l'actuació dels Mossos d'Esquadra i del Govern d'Espanya en relació amb temes vinculats al Barça, qualificant el seu rendiment com un "ridícul espantós".

| Gonzalo Bernardos

Les declaracions no han agradat al barcelonisme

Les declaracions de Bernardos van provocar una ràpida resposta a les xarxes socials. Nombrosos aficionats del FC Barcelona van expressar la seva indignació, acusant l'economista de falta de respecte i d'aprofitar la seva plataforma mediàtica per atacar el club. Alguns usuaris van assenyalar que els seus comentaris eren "inoportuns" i "desafortunats", especialment considerant el moment delicat que travessa l'equip.

Per la seva banda, Bernardos no ha emès cap disculpa ni ha matisat les seves paraules, mantenint-se ferm en la seva postura crítica cap al Barça. Aquesta actitud ha estat interpretada per alguns com una mostra de coherència, mentre que altres la veuen com una provocació innecessària.

No és la primera vegada

Cal destacar que no és la primera vegada que Bernardos genera controvèrsia amb les seves opinions. En el passat, ha protagonitzat enfrontaments en programes de televisió, com la seva discussió amb el youtuber Roma Gallardo a "La Sexta Noche", on va ser acusat de fer el ridícul.

| Gonzalo Bernardos

A més, la seva tendència a realitzar prediccions econòmiques que no sempre es compleixen li ha valgut el sobrenom d'"Indicador Bernardos" a les xarxes socials, on alguns usuaris utilitzen els seus pronòstics com un senyal per apostar en sentit contrari.

Aquestes paraules posen en el centre de la polèmica, generant un intens debat sobre la responsabilitat dels comentaristes en els mitjans de comunicació i la fina línia entre la crítica constructiva i la provocació gratuïta.