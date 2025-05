Gir de 180 graus amb Aitana i Plex: Surt una nova informació sobre la seva relació

En l'univers de la premsa rosa hi ha històries que evolucionen a la velocitat de la llum, i la d'Aitana i Plex és, sens dubte, una d'elles. Des de fa unes setmanes, el nom de la cantant catalana i el del popular youtuber han estat indissolublement lligats en fòrums, xarxes socials i tertúlies del cor. El relat sentimental d'ambdós ha experimentat diversos girs inesperats que mantenen en suspens els seus seguidors i els experts del sector, especialment després de l'últim capítol que ha revolucionat la conversa en xarxes i reobert el debat sobre la naturalesa real del seu vincle.

L'expectació mediàtica al voltant de la vida privada d'Aitana no és nova. Després de les seves anteriors relacions amb Miguel Bernardeau i Sebastián Yatra, el públic havia assumit que qualsevol moviment de l'artista seria observat amb lupa. No obstant això, el que semblava un simple flirteig o fins i tot una estratègia publicitària, està prenent un caire completament diferent, amb detalls i senyals que aporten una nova perspectiva sobre la relació entre la cantant i el creador de contingut.

En els últims dies, els rumors d'un romanç entre Aitana i Plex han assolit el seu punt àlgid gràcies a diversos moviments que no han passat desapercebuts ni per als seguidors més fidels ni per a la premsa especialitzada. Tot va començar amb la ja comentada aparició sorpresa d'Aitana en un dels vlogs més vistos de Plex, gravat a Nova York. La cantant intervenia en el desenllaç del vídeo utilitzant una frase característica del youtuber, encara que amb una petita variació que els fans van saber captar a l'instant.

| YouTube

Lluny de quedar-se aquí, la complicitat entre ambdós ha continuat creixent. Plex, en la seva següent publicació, va optar per canviar el comiat habitual dels seus vídeos i adoptar la versió d'Aitana, cosa que va ser interpretada com una mostra pública de la seva proximitat. No van trigar a saltar les alarmes i els comentaris en xarxes, amb milers d'usuaris especulant sobre si es tractava d'un simple gest entre amics o el gest definitiu que confirmaria la seva relació.

Junts des de març

A més, els experts en premsa rosa, com el periodista Javi Hoyos, han revelat un altre detall revelador: Aitana i Plex s'estarien enviant missatges en clau a través de les seves publicacions a Instagram. Ambdós han compartit frases i emojis relacionats amb les flors, generant interpretacions de tota mena. Mentre Plex escrivia: "Probablement no hi ha significat en la vida però si et quedes una mica més en aquest món potser descobreixes alguna cosa valuosa com aquesta flor", Aitana responia amb un escuet “La primavera...” acompanyat de diversos emoticones florals. Aquest intercanvi de missatges ha estat entès per molts com una confirmació indirecta de la seva bona sintonia, i fins i tot de quelcom més.

Per alimentar encara més el misteri, Javi Hoyos assegurava recentment que, segons les seves fonts, la relació entre Aitana i Plex no és tan recent com podria semblar. El periodista ha afirmat que porten veient-se des de març, data en què haurien començat les trobades entre ambdós. Una dada que posa potes enlaire totes les especulacions prèvies i que canviaria el relat conegut fins ara.

Malgrat la gran quantitat d'indicis, cap dels protagonistes ha realitzat encara una declaració explícita sobre l'estat de la seva relació. No obstant això, tant els missatges creuats com la química que desprenen en els vídeos i en les seves interaccions públiques parlen per si sols, i han estat objecte d'anàlisi en múltiples programes de televisió i comptes especialitzades en celebrities.

Per ara, l'expectació continua creixent i cada pas d'Aitana i Plex és seguit amb lupa per milions de seguidors i mitjans del cor. L'única certesa és que la seva història, sigui d'amistat, amor o col·laboració, ha aconseguit convertir-se en un dels temes del moment i que la veritat, com sol passar en el món de les celebrities, acabarà sortint a la llum.