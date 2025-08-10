El favor personal d'Álvaro Morata al València: Carles Corberán li ho agraeix

Mestalla afronta els últims compassos del mercat amb necessitat i paciència. L’equip ha avançat en diverses posicions, però la davantera continua marcada per l’equilibri entre ambició esportiva i límits pressupostaris. En aquest context, un moviment aliè a la Lliga espanyola pot desbloquejar una prioritat del club i ajustar la fulla de ruta de la banqueta.
El moviment al Como que empeny el València sense anomenar-lo
El conjunt llombard ultima l’arribada d’un davanter de jerarquia, Álvaro Morata. L’operació, desvelada a X per @FabrizioRomano, contempla una cessió amb obligació de compra després d’un nou acord. El seu impacte és directe: l’atac del Como queda sobrecarregat i obliga a definir sortides. Aquest “efecte dòmino” beneficia Mestalla, que busca reforços a la punta i veu com l’escenari es reordena a favor seu.
Iván Azón accelera amb gols i tria destí: senyals clares cap a Mestalla
En paral·lel, Iván Azón està signant una pretemporada més que convincent: 4 gols en 4 partits, inclòs el gol del 3-2 davant el Betis en un amistós d’alta tensió. El davanter aragonès vol tornar a LaLiga i ha expressat la seva preferència pel València CF, segons ha informat Superdeporte. El seu perfil encaixa per potència a l’espai, lectura en pressió i agressivitat al primer pal. És un atacant de ritme, ideal per complementar Hugo Duro i per augmentar el volum d’arribades en un 4-2-3-1 o en un 4-4-2 de pressió mitjana-alta.
Segons el mitjà ja citat, el València va presentar una proposta de cessió per 0,5 milions, amb opció de compra en finalitzar la temporada, però els italians esperen que s’elevi la quantitat del possible fitxatge definitiu després de la cessió. El Como va invertir 2 milions en el seu fitxatge i el va blindar amb contracte fins al 2029 i clàusula de 10 milions.
Les últimes informacions apunten que hi ha ofertes superiors des de la Premier i d’altres clubs de LaLiga, però el jugador ha traslladat que esperarà a Mestalla. La negociació es juga ara en la fórmula: el club italià podria exigir una obligació futura, no només una opció. El desenllaç depèn també del vistiplau definitiu de Peter Lim, imprescindible per elevar la proposta i segellar la cessió.
Què demana Corberán i com encaixa el pla: dos davanters al costat d’Hugo Duro
Carlos Corberán ha reclamat dos davanters addicionals per completar la rotació. La idea és incorporar un nou de referència i una punta mòbil que estimi les ruptures. Azón cobreix el segon rol amb avantatge competitiu per estat de forma i cost. La direcció esportiva, a més, manté oberta una altra via amb la Real Sociedad per Umar Sadiq, una cessió que donaria al tècnic un perfil amb envergadura i joc d’esquena.
Estan sent dies molt moguts a Mestalla, amb les arribades de Santamaria, ja oficial, i la d’Ugrinic, que podria tancar-se en les pròximes hores.