Chupa-chups remata Vinícius amb una piulada èpica després de no guanyar la Pilota d'Or

En les últimes hores, el món del futbol s'ha posat 'potes a dalt' després de conèixer la impactant notícia que Vinicius Jr no serà la Pilota d'Or.El jugador brasiler es veia guanyador d'aquest premi des de fa mesos, i fins i tot a el passat Clàssic presumpte d'això davant Gavi. Ara, però, sembla que es menjarà les seves paraules, ja que segons diverses fonts el guanyador serà Rodri.

Des de la capital blanca han confirmat que ni Vini ni els membres del Reial Madrid aniran a la gala que se celebra a París. Tot i que no s'ha confirmat qui serà el guanyador, Rodri sí que ha viatjat cap a la capital francesa, cosa que podria significar que finalment serà ell el guanyador.

La graciosa piulada de Chupa-chups

La coneguda marca de caramels Chupa-chups no ha perdut l'oportunitat de fer broma a costa del futbolista brasiler Vinícius Jr. Qui, segons rumors, no aconseguirà endur-se la Pilota d'Or aquest any. En un gir enginyós i oportú, el compte oficial de Chupa-chups a Twitter va publicar una imatge del seu caramel característic en una versió daurada.

Simulant el cobejat premi de la Pilota d'Or. Amb la frase “Et preparem un daurat, @vinijr??? Que sembla que aquest vespre se t'està complicant…”. La marca va llançar una indirecta clara al jugador, en to burleta però sense perdre el toc humorístic.

La publicació ràpidament es va viralitzar, generant reaccions de tota mena entre els seguidors de Vinícius i els usuaris de X (Twitter) en general. Alguns van interpretar el gest com una broma divertida que alleugera l'ambient al voltant de la competència per la Pilota d'Or.

Mentre que altres ho van veure com una burla en tota regla cap al davanter del Reial Madrid, que havia estat un dels favorits per endur-se el guardó. La resposta de Chupa-chups reflecteix una tendència cada cop més comuna a les xarxes socials, en què les marques no dubten a fer comentaris irònics o humorístics sobre temes d'actualitat.

| YouTube

Una estratègia de màrqueting perfecta

Aquesta enginyosa piulada va ser una manera d'aprofitar la situació per promocionar la marca i alhora fer riure els seus seguidors. Al·ludint a la decepció que podria estar sentint Vinícius.

En representar la Pilota d'Or com un Chupa-chups daurat, la marca va aconseguir una imatge impactant que captura l'essència del seu famós producte, mantenint un to desenfadat i amigable. A més, la publicació convida els seus seguidors a comentar i compartir, augmentant la visibilitat de Chupa-chups a les xarxes socials.

Pel que fa a Vinícius, encara que no ha respost públicament al tweet, és probable que el futbolista no es prengui la broma amb gaire bon humor. Aquest tipus de reaccions a xarxes socials mostren com el màrqueting actual es nodreix molt de la immediatesa de les notícies i la interacció directa amb el públic. A través d'aquest simple, però efectiu missatge, Chupa-chups s'ha posicionat com una marca que entén els seus seguidors i que no té por de ser divertida i atrevida.