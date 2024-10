Alfonso Arús remata a Vinicius tras la gala del Balón de Oro: 'No voy a...'

La gala del Balón de Oro de 2024, celebrada anoche en París, fue una de las ediciones más esperadas y comentadas en los últimos años. Con una lista de candidatos llena de figuras destacadas, la expectación estaba al máximo, especialmente en torno a quién se llevaría el máximo galardón. La noche acabó coronando a Rodri, el centrocampista español del Manchester City, como el mejor jugador del año.

Un premio que no solo reconoce su increíble rendimiento en la Premier League y en la Champions, sino también su protagonismo en la reciente Eurocopa, donde brilló con la selección española. Rodri se convierte así en el primer jugador español en ganar el Balón de Oro en décadas, un logro que ha sido celebrado ampliamente en su tierra natal.

Por otro lado, la ausencia de Vinicius Jr. y del Real Madrid en la gala fue notoria. Aunque oficialmente nunca se anunció que el jugador brasileño fuera el principal favorito, muchos en el entorno del club blanco lo consideraban un candidato con unas posibilidades reales.

La reacción de Alfonso Arús

Su no asistencia ha generado múltiples reacciones, tanto de sus seguidores como de quienes interpretaron el gesto como una falta de respeto hacia la ceremonia. En este contexto, el presentador Alfonso Arús no dudó en pronunciarse sobre la situación en su programa 'Aruseros', de La Sexta, con un mensaje que no dejó indiferente a nadie.

| La Sexta

En la emisión de 'Aruseros' tras la gala, Arús comentó la actitud de Vinicius y el Real Madrid, y arremetió contra aquellos que esperaban ver al brasileño alzarse con el galardón.

“Oficialmente no se había dicho que fuera a ganar Vinicius, pero todo el mundo lo daba por hecho, erróneamente. ¿Qué culpa tiene Carvajal? ¿Qué culpa tiene Ancelotti? ¿Qué culpa tiene Bellingham? Pregunto”, expresó Arús. Lanzando una crítica a quienes parecían estar más enfocados en las expectativas alrededor de Vinicius que en la realidad de los logros de otros jugadores.

Celebra la victoria de Rodri

A continuación, Arús dejó claro que su intención era hablar de los ganadores y no de los ausentes. “Yo no voy a hablar de los perdedores, voy a hablar de los ganadores. Para mí es un orgullo que un jugador español que ha hecho una Eurocopa formidable haya ganado un Balón de Oro”, afirmó el presentador.

Mostrando su satisfacción por el triunfo de Rodri y destacando su contribución al fútbol español. Esta postura de Arús enfatiza su apoyo a los jugadores nacionales y, en especial, a aquellos que han sabido mantener un rendimiento constante y sobresaliente.

Arús también recordó la larga espera para ver a un español ganar el Balón de Oro, subrayando la importancia histórica del triunfo de Rodri. “El último yo ni lo vi porque no había ni nacido, no había visto nunca a un jugador español ganar un Balón de Oro”, señaló el presentador catalán.

En referencia a cómo este premio marca un hito para el fútbol en España. Con esta declaración, Arús no solo muestra su aprecio por Rodri, sino que también lanza un dardo a quienes habían centrado su atención en Vinicius, restando valor al mérito del ganador.

Las palabras de Alfonso Arús en 'Aruseros' reflejan el sentir de muchos aficionados al fútbol en España. Que consideran que el foco debería estar en el logro de Rodri y no en los que no pudieron estar en la gala.

Su mensaje es una llamada a celebrar el éxito de un jugador que ha dejado una huella profunda en el fútbol nacional e internacional. Y una crítica indirecta a quienes creen que la gala gira solo en torno a los favoritos de cada temporada.