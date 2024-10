El gesto de Vinícius a Gavi que se le gira en contra tras no ganar el Balón de Oro

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona del pasado sábado no solo dejó el habitual despliegue de talento y tensión en el campo, sino que también fue escenario de un pique que ya se está tornando habitual entre Gavi y Vinícius, dos jóvenes jugadores de gran temperamento. En esta ocasión, el rifirrafe entre ambos dejó una anécdota que se viralizó. Vinícius, convencido de que recibiría el Balón de Oro, pues así mismo se había filtrado, se jactó ante Gavi de que alzaría el prestigioso galardón.

"Sí, sí, pero el lunes me voy a por el balón de oro", le decía el jugador del Real Madrid después de que el sevillano le recordara que le acababan de endosar un 0-4 en su propio campo. Sin embargo, esta provocación se volvió en su contra cuando conocimos que finalmente Vinicius no iba a recibir el galardón de France Football, sino que iba a ser Rodri. Le salió el tiro por la culata, vaya.

Estos rifirrafes entre estos dos jóvenes jugadores se han vuelto casi rutinarios en los últimos enfrentamientos entre Barça y Real Madrid. Y eso que el sábado Gavi entró en el minuto 87 y apenas estuvo poco más de cinco minutos sobre el verde. Pero fueron suficientes para que volviera a producirse un encontronazo entre ellos.

"Lo haré 10 veces mejor, si es necesario"

Este giro inesperado en la gala del Balón de Oro ha generado una ola de comentarios en redes, donde el momento con Gavi ha cobrado un sentido irónico. Vinícius, quien esperaba su momento de gloria, no pudo evitar ser objeto de críticas y bromas, especialmente de los seguidores culés, que recordaron aquel comentario hacia Gavi. Aunque Vinícius ha demostrado una confianza inquebrantable en sí mismo y en sus habilidades, este episodio es una muestra de que, a veces, presumir antes de tiempo te pueden hacer más mal que bien.

Al final, el vencedor del Balón de Oro fue un Rodrigo Hernández que se ha convertido en el segundo jugador español en toda la historia en recibirlo. Hacía, de hecho, 64 años que uno de los nuestros no se subía al atril. Es el sexto, si tenemos en cuenta que los últimos cuatro balones de oro femeninos los han recibido dos españolas (dos Alexia Putellas y dos Aitana Bonmatí). Ayer, pues, fue un día de oro para el fútbol español; y también para la figura del centrocampista.

El brasileño, que no acudió a la gala a sabiendas de que no iba a ser el vencedor, publicó luego un tuit. "Lo haré 10 veces mejor si es necesario. No están preparados", dijo.